کشف ۴۰ تن چوب قاچاق راش در کارگاه غیرمجاز تهران

سرهنگ داریوش مهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مرتبط با قاچاق چوب‌آلات جنگلی، همکاران یگان حفاظت موفق شدند یک کارگاه غیرمجاز در استان تهران را که اقدام به خرید و فروش چوب‌آلات قاچاق از استان‌های شمالی می‌کرد، شناسایی کنند.

وی افزود: پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت این واحد، روز گذشته عملیاتی مشترک با همکاری نیروهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا و یگان حفاظت استان تهران انجام شد که در جریان آن، ۴۰ تن چوب‌آلات جنگلی از نوع راش کشف و ضبط و فرد متخلف دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق محصولات جنگلی، تصریح کرد: شناسایی و برخورد با شبکه‌های انتقال و خرید و فروش چوب‌آلات قاچاق، از محورهای اقدامات حفاظتی برای صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌های شمال کشور است.

مهدی‌زاده در پایان از همکاری نیروهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا و یگان حفاظت استان تهران در اجرای این عملیات مشترک قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات نظارتی و مقابله با تخلفات مرتبط با منابع طبیعی تأکید کرد.