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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

کشف ۴۰ تن چوب قاچاق راش در کارگاه غیرمجاز تهران

کشف ۴۰ تن چوب قاچاق راش در کارگاه غیرمجاز تهران

ساری- فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری از کشف و ضبط ۴۰ تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از نوع راش در یک کارگاه غیرمجاز در یکی از شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

سرهنگ داریوش مهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مرتبط با قاچاق چوب‌آلات جنگلی، همکاران یگان حفاظت موفق شدند یک کارگاه غیرمجاز در استان تهران را که اقدام به خرید و فروش چوب‌آلات قاچاق از استان‌های شمالی می‌کرد، شناسایی کنند.

وی افزود: پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت این واحد، روز گذشته عملیاتی مشترک با همکاری نیروهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا و یگان حفاظت استان تهران انجام شد که در جریان آن، ۴۰ تن چوب‌آلات جنگلی از نوع راش کشف و ضبط و فرد متخلف دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق محصولات جنگلی، تصریح کرد: شناسایی و برخورد با شبکه‌های انتقال و خرید و فروش چوب‌آلات قاچاق، از محورهای اقدامات حفاظتی برای صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌های شمال کشور است.

مهدی‌زاده در پایان از همکاری نیروهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا و یگان حفاظت استان تهران در اجرای این عملیات مشترک قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات نظارتی و مقابله با تخلفات مرتبط با منابع طبیعی تأکید کرد.

کد مطلب 6985257

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