همکاری تینو صالحی و آزیتا موگویی با «سه دقیقه تا پایان جهان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» به تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی و کارگردانی تینو صالحی از نیمه آبان‌ در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

در نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» بازیگران شناخته‌شده‌ای ایفای نقش می‌کنند که به زودی معرفی می‌شوند. همچنین بازیگرانی مثل فرید صادق، سینا باران‌چشمه و رضا حمزه‌پور نیز در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.

تینو صالحی از هنرمندان فعال عرصه تئاتر و دانش‌آموخته رشته تئاتر از دانشگاه هنر و معماری است. وی تجربه همکاری با هنرمندان شاخصی را در کارنامه خود در سینما، تلویزیون و تئاتر دارد.

صالحی در مقام کارگردان، نمایش‌هایی همچون «تختی در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک»، «مم و زین» و «نحس» را روی صحنه برده است. وی همچنین در نمایش‌های متعددی از جمله «یافت‌آباد»، «خشم اژدها»، «زهرماری»، «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» و «حکومت نظامی» به‌عنوان بازیگر حضور داشته است.