به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، همچنین این کشف توضیح می دهد چرا برخی از داروهای ضدافسردگی معمول مانند «مهارکننده‌های بازجذب سروتونین» (SSRIs)، برای برخی افراد تاثیرگذار نیست.

امیلیانا تونینی مولف تحقیق جدید در این باره می گوید: افسردگی یک بیماری یکدست نیست و درک ویژگی های زیر مجموعه آن بدان معنی است که افراد زودتر می توانند به درمانی دسترسی یابند که برایشان تاثیرگذار است.

زیرگونه جدید «افسردگی مرتبط با ریتم شبانه روزی بدن»(circadian depression) نامیده می شود و با ساعت داخلی ۲۴ ساعته بدن که چرخه خواب و بیداری را تنظیم می کند، مرتبط است.

به گفته محققان دانشگاه سیدنی ویژگی این بیماری مقاومت بیشتر نسبت به درمان های ضدافسردگی است. البته این زیرگونه افسردگی نسبت به درمان هایی که مدار های مغز مرتبط با ساعت داخلی بدن را هدف می گیرند، مانند ملاتونین، داروهای ضدافسردگی که ملاتونین را هدف می گیرند و نور درمانی عکس العمل بهتری دارد.

محققان هشدار داده اند عدم شناسایی افسردگی مرتبط با ریتم شبانه روزی بدن در جوانان بیشتر اوقات به شکست درمان و عوارض جانبی بیشتر منجر می شود. تونینی در این باره می گوید: پژوهش ما افسردگی مرتبط با ریتم شبانه‌روزی بدن را به‌عنوان گونه‌ای جدید از افسردگی شناسایی کرده که حدود یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در تحقیق، از میان مبتلایان به افسردگی شدید، عودکننده یا پایدار به آن دچار بودند.

محققان در این پژوهش یک تحلیل ژنتیکی از بیش از ۱۰ هزار شرکت کننده استرالیایی با افسردگی انجام دادند. حدود ۲۵ درصد آنها یعنی ۲۶۰۴ شرکت کننده به افسردگی مرتبط با ریتم شبانه روزی بدن شناسایی شدند. علائم بیماری آنها شامل الگوهای فصلی بیماری، خواب طولانی تر هنگام افسردگی، بیدار شدن از خواب با خستگی زیاد یا زیاد بیدار ماندن در شب ها می شود.

افرادی که به این عارضه مبتلا بودند، بیشتر احتمال داشت که افسردگی‌شان از سنین پایین‌تری آغاز شده باشد. همچنین، زنان در میان آن‌ها سهم بیشتری داشتند و علائم افسردگی‌شان شدیدتر بود.

این پژوهش همچنین نشان داد چنین افرادی از نظر ژنتیکی، بیشتر در معرض خطر ابتلا به مشکلات التهابی و بیماری‌های قلبی بودند. خطر ژنتیکی ابتلا به اختلالات مهم عصبی و روان‌پزشکی، از جمله اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD)، اختلالات اضطرابی و اختلال دوقطبی نیز در آن‌ها بالاتر بود.

جیکوب کروز، یکی دیگر از نویسندگان این پژوهش می گوید:از آنجا که این نوع از افسردگی با ساعت زیستی درونی بدن افراد ارتباط دارد، درمان‌هایی که ریتم شبانه‌روزی بدن را هدف قرار می‌دهند، مانند نوردرمانی و استفاده از ملاتونین، ممکن است بسیار مناسب‌تر باشند. بنابراین، پزشکان باید برای افراد دارای این الگوی افسردگی، خیلی زودتر به سراغ این درمان‌ها بروند.