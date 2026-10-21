رضا مقاتلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از موضوعات مورد پیگیری در شهرستان دشتی است و تلاش می‌شود با رفع موانع موجود، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط تسریع شود.

وی افزود: دولت چهاردهم و شخص استاندار بوشهر نگاه ویژه‌ای به حوزه مسکن دارند و در این مدت اقدامات ارزشمندی برای بهبود وضعیت تأمین مسکن و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم انجام شده است.

فرماندار دشتی تأکید کرد: پیگیری مسائل مرتبط با تأمین مسکن خانواده‌ها و اجرای قانون جوانی جمعیت با جدیت ادامه دارد و امیدواریم با انجام مراحل قانونی و اجرایی، زمینه بهره‌مندی همه واجدان شرایط از این طرح فراهم شود.