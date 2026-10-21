  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

قرعه‌کشی زمین‌های طرح جوانی جمعیت در خورموج

قرعه‌کشی زمین‌های طرح جوانی جمعیت در خورموج

بوشهر-فرماندار دشتی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و رفع موانع موجود، قرعه‌کشی زمین‌های مربوط به طرح جوانی جمعیت در شهر خورموج به‌زودی انجام خواهد شد.

رضا مقاتلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از موضوعات مورد پیگیری در شهرستان دشتی است و تلاش می‌شود با رفع موانع موجود، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط تسریع شود.

وی افزود: دولت چهاردهم و شخص استاندار بوشهر نگاه ویژه‌ای به حوزه مسکن دارند و در این مدت اقدامات ارزشمندی برای بهبود وضعیت تأمین مسکن و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم انجام شده است.

فرماندار دشتی تأکید کرد: پیگیری مسائل مرتبط با تأمین مسکن خانواده‌ها و اجرای قانون جوانی جمعیت با جدیت ادامه دارد و امیدواریم با انجام مراحل قانونی و اجرایی، زمینه بهره‌مندی همه واجدان شرایط از این طرح فراهم شود.

کد مطلب 6985577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها