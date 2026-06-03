فرماندار دشتستان: ادارات در اجرای قانون جوانی جمعیت اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر چهارشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان دشتستان با اشاره به وجود تکلیف قانونی ادارات در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: علاوه بر اینکه مدیران ادارات باید در اجرای قانون جوانی جمعیت اهتمام جدی داشته باشند نقش ائمه جمعه و روحانیت دارای تریبون در ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری نیز مهم است.

فرماندار دشتستان نقش نهادهای فرهنگی، شهرداری ها و دهیاری ها را در حوزه ترویج ازدواج آسان و فرزند آوری را مهم دانست و یادآور شد: این نهادها باید متناسب با تغییرات سریع اجتماعی با استفاده از فضای مجازی، تبلیغات محیطی، دیوار نویسی های جذاب و برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های متنوع در ترویج فرهنگ ازدواج آسان و فرزندآوری حرکت کنند.

دشتی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از طلاق در تقویت بنیان خانواده، خواستار توسعه مراکز مشاوره خانواده و خدمات روان‌شناسی، تولید محتواهای آموزشی با محوریت سلامت روان و مهارت‌های زندگی در تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده توسط ادارات مرتبط خصوصا بهزیستی شد.

وی تامین زیر ساخت های اولیه زندگی برای جوانان از جمله تامین زمین با مکان یابی صحیح را بسیار مهم دانست و افزود: با تامین مسکن حداقلی می توان شرایط و انگیزه لازم برای اردواج جوانان را فراهم کرد اما مشکل مسکن صرفاً با اهدای زمین حل نمی‌شود، الحاق مناطقی در شهرها و روستاها که دسترسی به زیرساخت‌ها در آنها کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر است باید مورد نظر باشد، متاسفانه هزینه زیر سازی برخی زمین های مکان یابی شده در برخی شهرها بسیار بیشتر از مرکز شهرها می شود.

فرماندار دشتستان از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن اولویت‌بندی و جدیت در اجرای تکالیف قانونی، گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت شهرستان ارسال کنند.