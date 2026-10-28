تحقق ۷۵ درصدی درآمدهای استان بوشهر در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناصری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به پروژه‌ها و برنامه‌های استانی تخصیص یافته و عوارض ارزش افزوده و آلایندگی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأمین کرده است.

وی با اشاره به تحقق حدود ۷۵ درصدی درآمدهای مصوب در سال ۱۴۰۵، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های آب، راه و درمان، پیگیری تأمین مالی راه‌آهن بوشهر و تعیین تکلیف مرکز داده استان را از محورهای مهم برنامه‌های پیشرو برشمرد.

تخصیص ۴.۸ همت از بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴

ناصری اضافه کرد: عملکرد اعتبارات تخصیصی استان بوشهر از محل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل نزدیک به پنج همت، رسید که از این میزان حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده تخصیص یافت.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و محدودیت منابع بر روند تخصیص اعتبارات تصریح کرد: بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشد و منابع موجود نیز با توجه به شرایط کشور و ضرورت تأمین نیازهای دفاعی، با اولویت‌بندی هزینه‌ها مواجه بود؛ موضوعی که بر میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان تأثیر گذاشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با بیان اینکه اعتبارات استانی تنها یکی از منابع تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای است، افزود: عوارض ارزش افزوده و آلایندگی، اعتبارات ملی دستگاه‌های اجرایی، مصوبات سفر و منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی نیز در تأمین مالی پروژه‌های استان نقش دارند و باید عملکرد هر یک از این منابع به‌صورت جداگانه بررسی شود.

۸ همت عوارض ارزش افزوده و آلایندگی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ناصری با اشاره به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از درآمدهای مالیاتی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده و آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اختصاص یافت، این منابع در کنار اعتبارات بودجه عمومی و اعتبارات ملی، از ظرفیت‌های مهم تأمین مالی طرح‌های عمرانی و خدماتی در سطح استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بخشی از اعتبارات موردنیاز پروژه‌ها نیز از محل مصوبات سفر تأمین می‌شود که تحقق آن به میزان تعهدات دستگاه‌های ملی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی مسئول و سهم استان بستگی دارد.

تحقق ۸۰ درصدی تعهدات سازمان برنامه و بودجه در مصوبات سفر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به مصوبات سفر به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان اظهار داشت: منابع این مصوبات در سه بخش شامل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های ملی، تعهدات استان و تعهدات دستگاه‌های اجرایی مشخص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از مجموع ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۸۰ درصد تاکنون محقق شده و میزان تحقق تعهدات استان نیز حدود ۶۰ درصد است. تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های انجام‌شده، باقی‌مانده تعهدات استان نیز در سال جاری عملیاتی شود.

ناصری در تشریح بخشی از تعهدات باقی‌مانده گفت: تأمین ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های مازاد دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی برای برخی پروژه‌ها پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۴۰۰ میلیارد تومان به پروژه چهارخطه‌کردن محور دالکی و ۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های مرتبط با وزارت نیرو اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه تأمین این منابع به اجرای فرایند مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد وابسته است، خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبار وزارت نیرو برای پروژه فاضلاب بوشهر و بخشی دیگر برای سد دالکی در نظر گرفته شده است، با این حال، سهم دقیق هر پروژه از رقم ۲ هزار میلیارد تومان باید بر اساس اطلاعات نهایی دستگاه متولی مشخص شود.

تحقق ۷۵ درصدی درآمدهای مصوب استان در سال جاری

ناصری با اشاره به وضعیت منابع مالی استان در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: تحقق درآمدها در ماه‌های ابتدایی سال، به‌ویژه چهار ماه نخست، به دلیل محدودیت منابع، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی با دشواری‌هایی همراه بود؛ با این حال، در ماه‌های پنجم و ششم روند درآمدها بهبود پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در زمان ارائه این گزارش، میزان تحقق درآمدهای استان به حدود ۷۵ درصد رقم مصوب رسیده بود و امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تحقق درآمدها، امکان تخصیص اعتبارات بیشتری به پروژه‌های عمرانی فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر میزان تخصیص اعتبارات از محل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۵ را حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نسبت تخصیص منابع در مجموع حدود ۲۰ درصد گزارش شده است، انتظار داریم با تحقق بیشتر درآمدها و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، روند تخصیص اعتبارات نیز بهبود یابد.

وی درباره عملکرد شش‌ماهه عوارض ارزش افزوده و آلایندگی در سال گذشته نیز گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از اداره امور مالیاتی تا پایان شهریورماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این محل در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته بود. در مقابل، آمار نهایی اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای سال جاری هنوز در دسترس نیست.

عملکرد ۸۱۶ میلیارد تومانی مسئولیت اجتماعی در سال گذشته

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر درباره اعتبارات مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۱۶ میلیارد تومان بوده است.

ناصری افزود: بخشی از این منابع از طریق شورای راهبردی و بخشی نیز از محل اعتبارات مرتبط با مرکز نظارت نفت تأمین شده است. این منابع در کنار اعتبارات دولتی می‌توانند در اجرای پروژه‌های منطقه‌ای و رفع برخی نیازهای زیرساختی استان نقش داشته باشند.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ محور اصلی توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵

ناصری با تشریح اولویت‌های اعتباری استان در سال جاری گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، منابع آب و درمان، از جهت‌گیری‌های اصلی توزیع اعتبارات است. در کنار این موارد، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، تقویت آبزی‌پروری و زنجیره ارزش میگو و بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری جزایر نیز در برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع، اولویت آن است که اعتبارات موردنیاز پروژه‌هایی تأمین شود که با تکمیل آن‌ها امکان بهره‌برداری از زیرساخت‌های ایجادشده و ارتقای شاخص‌های خدماتی و رفاهی فراهم می‌شود. بر همین اساس، پیگیری منابع مالی چند پروژه مهم در بخش‌های راه، آب و درمان در دستور کار قرار دارد.

پیشرفت سدهای استان؛ برخی پروژه‌ها بالای ۷۰ درصد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به پروژه‌های تأمین منابع آب اظهار داشت: سدهای دالکی، دشت پلنگ، باغان، باهوش و خاییز از جمله طرح‌های در حال اجرا در استان هستند که تکمیل آن‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای قرار دارد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها متفاوت است، اما بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، پیشرفت برخی از آن‌ها از ۷۰ درصد فراتر رفته است. امیدواریم با تأمین منابع مالی و استمرار تخصیص اعتبارات، روند اجرای این طرح‌ها سرعت بگیرد و زمینه بهره‌برداری از آن‌ها در سال آینده فراهم شود.

ناصری تأکید کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های تأمین آب می‌تواند در بهبود زیرساخت‌های استان و ارتقای شاخص‌های مرتبط با خدمات‌رسانی تأثیرگذار باشد؛ ازاین‌رو، تأمین اعتبار این طرح‌ها از اولویت‌های پیگیری در سطح استان و ملی است.

بیمارستان‌های بوشهر و محور دالکی ـ کنار تخته در مسیر تکمیل

ناصری درباره پروژه‌های درمانی استان گفت: بهره‌برداری از بیمارستان‌های ۱۷ شهریور و فاطمه‌الزهرا (س) بوشهر از جمله اهدافی است که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب تخصیص اعتبار دنبال می‌شود.

وی درباره پروژه محور دالکی ـ کنار تخته نیز اظهار داشت: این محور در دو جبهه کاری در استان بوشهر و چهار جبهه کاری در استان فارس در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی بخش‌های مختلف آن حدود ۷۶ تا ۸۰ درصد اعلام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: در صورت بهبود وضعیت تحقق درآمدها و تخصیص منابع، امیدواریم این پروژه تا پایان سال یا حداکثر در فصل بهار به بهره‌برداری برسد. تحقق این زمان‌بندی به تأمین اعتبارات موردنیاز و تکمیل عملیات اجرایی وابسته است.

راه‌آهن بوشهر به سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری نیاز دارد

ناصری با اشاره به اهمیت راه‌آهن بوشهر در توسعه زیرساخت‌های استان اظهار داشت: این پروژه به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری موردنیاز، از طرح‌هایی است که تأمین مالی آن صرفاً از محل بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست.

وی میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای اجرای راه‌آهن بوشهر را حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روش‌های تأمین مالی خارجی از جمله مسیرهایی است که برای اجرای این پروژه مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر ادامه داد: مذاکراتی با برخی سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده، اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. در همین حال، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعریف امتیازاتی در چارچوب مدل سرمایه‌گذاری می‌تواند از گزینه‌های تأمین مالی پروژه باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش راه‌آهن در توسعه اقتصادی و ارتباطات استان، پیگیری روش‌های تأمین مالی این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هرچند اجرای آن به تعیین تکلیف مدل سرمایه‌گذاری و توافق نهایی با سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.

توزیع اعتبارات شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیتی و میزان محرومیت

ناصری در تشریح نحوه توزیع اعتبارات میان شهرستان‌های استان گفت: توزیع منابع بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و جمعیت و مساحت از جمله عوامل مؤثر در این فرایند هستند. با این حال، اعتبارات متوازن با توجه به سطح برخورداری شهرستان‌ها و میزان محرومیت آن‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش، منابع آب، راه، بهداشت و درمان نیز تخصیص می‌یابد.

وی افزود: در سامانه مورد استفاده سازمان برنامه و بودجه، شاخص‌های مختلفی برای بررسی وضعیت شهرستان‌ها و تعیین اولویت‌های اعتباری لحاظ شده است و بیش از ۴۰۰ متغیر در این فرایند نقش دارند. هدف از این سازوکار، توزیع اعتبارات بر مبنای نیازهای واقعی مناطق و شاخص‌های قابل ارزیابی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی مانند آب، آموزش و درمان، میزان برخورداری شهرستان‌ها و وضعیت سرانه‌ها در تعیین سهم اعتبارات اهمیت دارد. مناطقی که از نظر شاخص‌های خدماتی با کمبود بیشتری مواجه‌اند، در فرایند بررسی اعتبارات متوازن مورد توجه قرار می‌گیرند.

پروژه‌های پیشران استانی خارج از چارچوب صرفاً شهرستانی بررسی می‌شوند

ناصری با اشاره به تفاوت پروژه‌های استانی و شهرستانی اظهار داشت: برخی طرح‌ها به دلیل گستره اثرگذاری، متعلق به یک شهرستان خاص نیستند و آثار آن‌ها در سطح استان نمایان می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان اعتبار موردنیاز این پروژه‌ها را صرفاً بر اساس شاخص‌های جمعیتی و سرانه‌ای شهرستان‌ها تعیین کرد.

وی افزود: چهارخطه‌کردن محور گناوه به بوشهر از جمله این پروژه‌هاست که به‌عنوان یک زیرساخت استانی می‌تواند بر ارتباطات و توسعه مناطق مختلف تأثیر بگذارد. برای این پروژه، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات امسال در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، ایمن‌سازی محورهای منتهی به جاده سیراف را از دیگر پروژه‌های دارای اهمیت استانی عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها با توجه به نقش آن‌ها در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی مسیرها پیگیری می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های کنترل بیماری‌های دامی اظهار داشت: اعتبارات مربوط به واکسیناسیون دام‌ها بر اساس نیاز مناطق مختلف اختصاص می‌یابد و ممکن است مناطقی مانند دشتستان، در صورت نیاز بیشتر برای کنترل بیماری‌ها، سهم بالاتری از این منابع دریافت کنند.

ناصری تصریح کرد: در کنار شاخص‌های جمعیتی و سرانه‌ای، ماهیت پروژه، میزان اثرگذاری آن بر زیرساخت‌ها و نقش آن در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی نیز در اولویت‌بندی اعتبارات استانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تعیین تکلیف مرکز داده بوشهر با مشارکت بخش خصوصی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر درباره وضعیت مرکز داده استان نیز گفت: شکل‌گیری این مرکز به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساختی برای نگهداری اطلاعات استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کرد و محل فیزیکی مرکز در استان بوشهر در اختیار این طرح قرار گرفت.

وی افزود: در آن مقطع، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرا و پیگیری فنی موضوع را بر عهده داشت و استانداری نیز پیگیری‌های مربوط به استقرار مرکز را انجام می‌داد. با این حال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سال‌های گذشته نقشی در مدیریت، بهره‌برداری یا استفاده از اطلاعات و سرورهای این مرکز نداشته است.

ناصری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این زیرساخت اظهار داشت: در نشست‌هایی که با مسئولان استانداری برگزار شده، موضوع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نوسازی و بهره‌برداری از مرکز داده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده است این فضا برای مدت پنج تا هفت سال در اختیار استانداری قرار گیرد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، سرمایه‌گذار واجد شرایط انتخاب شود و تجهیزات موردنیاز را نوسازی کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجهیزات موجود به حدود ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد، تصریح کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت به نوسازی تجهیزات و فراهم شدن زیرساخت‌های فنی موردنیاز وابسته است. در صورت نهایی شدن تصمیم‌ها، این مرکز می‌تواند در نگهداری و ارائه اطلاعات موردنیاز استان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نقش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت فعلی مدیریت مرکز داده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست و موضوع تفویض برخی اختیارات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استانداری بوشهر نیز در دست پیگیری است.

شکاف درآمدی خانوارهای روستایی؛ نیاز به مطالعه دقیق‌تر

ناصری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی استان اظهار داشت: اطلاعات مورد اشاره مربوط به سال ۱۴۰۳ است و بر اساس این داده‌ها، خانوارهای روستایی استان بوشهر در مقایسه با خانوارهای شهری و میانگین کشوری، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌ها می‌کنند و پس‌انداز کمتری دارند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی سایر شاخص‌های اقتصادی افزود: وضعیت اشتغال استان در دوره مورد اشاره نسبت به میانگین کشور مناسب‌تر بوده و نرخ بیکاری نیز پایین‌تر گزارش شده است. همچنین، وضعیت تورم و سطح درآمد استان، با توجه به وجود تأسیسات نفتی، از جمله عواملی است که باید در تحلیل وضعیت اقتصادی خانوارها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تصریح کرد: برای تبیین دقیق علت بالا بودن نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای روستایی، باید عواملی مانند الگوی مصرف، میزان خودکفایی خانوارها در تأمین محصولات موردنیاز و تفاوت شرایط اقتصادی روستاهای استان‌های مختلف بررسی شود.

وی ادامه داد: ممکن است خانوارهای روستایی در برخی استان‌ها بخشی از نیازهای خود را از طریق تولیدات محلی تأمین کنند و در نتیجه هزینه کمتری داشته باشند؛ درحالی‌که میزان خودکفایی در برخی روستاهای استان بوشهر متفاوت باشد. تفاوت در الگوی مصرف و نحوه استفاده از درآمد نیز می‌تواند یکی از عوامل مؤثر باشد.

ناصری خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مطالعه نظام‌مند و داده‌های کافی برای تعیین سهم هر یک از این عوامل در دسترس نیست و نمی‌توان علت اصلی این وضعیت را با قطعیت مشخص کرد؛ بنابراین، تحلیل دقیق این موضوع به بررسی‌های آماری و مطالعات تخصصی بیشتری نیاز دارد.

سرشماری ثبتی‌ مبنای ۱۴۰۵ به مدت ۳۰ روز ادامه دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، درباره سرشماری ثبتی‌ مبنای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: این طرح از دوم آبان ماه آغاز شده و به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت. روش اجرای آن با سرشماری‌های پیشین که طی هشت دوره از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ انجام شده‌اند، تفاوت دارد.

وی افزود: در این شیوه، بخش عمده اطلاعات موردنیاز از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود جمع‌آوری می‌شود و حدود ۲۰ سامانه در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مواردی که اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها با یکدیگر مغایرت داشته باشد یا داده‌های موردنیاز به‌طور کامل موجود نباشد، برای برخی شهروندان پیامک ارسال خواهد شد.

ناصری از شهروندانی که پیامک دریافت می‌کنند خواست با مراجعه به سامانه «دولت من»، اطلاعات و پرسش‌نامه مربوط را تکمیل کنند و گفت: پس از تکمیل فرایند، یک کد آماری ۱۶ رقمی در اختیار فرد قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده ثبت اطلاعات در سامانه است.

وی با اشاره به بخش نمونه‌گیری این طرح ادامه داد: حدود ۲۸ هزار خانوار برای مراجعه حضوری مأموران آمارگیر در نظر گرفته شده‌اند و همکاری این خانوارها در ارائه اطلاعات دقیق، نقش مهمی در کیفیت نتایج سرشماری خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تصریح کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این فرایند، چه از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی و چه از طریق پرسش‌نامه‌های اینترنتی و مراجعه حضوری، به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود و بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در اختیار بخش‌های قضایی، مالیاتی و اداری قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: هدف از اجرای این سرشماری، فراهم کردن داده‌های دقیق برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ زیرا هرچه اطلاعات پایه کامل‌تر و دقیق‌تر باشد، امکان شناسایی نیازهای مناطق و تدوین برنامه‌های مؤثر برای توسعه استان نیز افزایش می‌یابد.

تأکید بر تعامل رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

ناصری با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: انعکاس دقیق مسائل و مشکلات مردم و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی منسجم برای رفع آن‌ها، از موضوعات مهم در مسیر توسعه استان است.