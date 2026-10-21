طغیان رودخانه شیبکوه در سندرک؛ کندی تردد در محور بشاگرد ـ میناب

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید راهی، دهیار روستای شیبکوه سندرک عصر چهارشنبه با اشاره به بالا بودن دبی آب رودخانه گفت: در حال حاضر تردد از این مسیر با کندی و مشقت انجام می‌شود و با وجود امکان عبور، دبی آب همچنان بالاست و خطر سقوط و غرق‌شدن وسایل نقلیه وجود دارد.

وی با هشدار نسبت به مخاطرات عبور از مسیر رودخانه افزود: رانندگان نباید دشواری عبور را دست‌کم بگیرند زیرا شدت جریان آب می‌تواند جان سرنشینان و ایمنی وسایل نقلیه را به خطر بیندازد.

دهیار شیبکوه سندرک از رانندگان و اهالی منطقه خواست با رعایت نکات ایمنی، از ترددهای پرخطر و عبور غیرضروری از مسیر رودخانه تا زمان ایمن‌شدن شرایط خودداری کنند.