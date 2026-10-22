به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) به روایت ۷۵ روز، آیین عزاداری و سوگواری بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) در حرم مطهر رضوی با تغییر رنگ پرچم گنبد منور آغاز می‌شود.

بر این اساس، پرچم گنبد بارگاه منور رضوی از صبح روز جمعه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ لغایت صبح روز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه، به نشانه عزای فاطمی به رنگ مشکی درخواهد آمد.

در این ایام، حرم مطهر رضوی، آماده میزبانی از دستجات عزادار، زائران و مجاورانی است که برای عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به محضر فرزندشان به این آستان مقدس، مشرف می‌شوند.