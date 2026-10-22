کریس مورفی: مردم آمریکا تمایلی به جنگ دوباره علیه ایران ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس مورفی» عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا در گفتگو با شبکه العربی تاکید کرد که مردم آمریکا تمایلی به شروع مجدد جنگ علیه ایران ندارند.

«کریس مورفی»، سناتور مشهور دموکرات ایالت کنتیکت و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این مصاحبه گفت: مردم آمریکا به شروع دوباره جنگ تمایلی ندارند و در واقع این جنگ هنوز تمام نشده است.

وی افزود: میلیاردها دلار برای محاصره تنگه هرمز هزینه کرده ایم اما نیروهای ما همچنان در مناطق پرخطر این منطقه حضور دارند.

مورفی همچنین هشدار داد: تا وقتی دونالد ترامپ به درگیر کردن کشور ما در جنگ ادامه دهد، اوضاع منطقه خارج از کنترل خواهد بود.

این عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا ابراز امیدواری کرد که حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره پیروز شود و آنها بتوانند درباره جنگ ایران نظرسنجی برگزار کنند.