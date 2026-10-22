به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد اسلامی، از اتصال سامانه‌های خورشیدی ۳۸ مدرسه این شهرستان به شبکه توزیع برق خبر داد و این اقدام را گامی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت فضاهای آموزشی برای تولید برق دانست.

فرماندار قرچک با اشاره به جایگاه این مدارس در برنامه توسعه انرژی خورشیدی استان تهران اظهار کرد: ۳۸ مدرسه شهرستان که در شمار ۵۰۰ مدرسه معین استان تهران قرار دارند، به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و سامانه‌های نصب‌شده به شبکه توزیع برق متصل هستند.

وی نصب پنل‌های خورشیدی بر بام مدارس را اقدامی مؤثر در گسترش استفاده از انرژی‌های پاک عنوان کرد و بهره‌گیری از فضاهای موجود در مراکز آموزشی برای تولید برق را از ظرفیت‌های قابل استفاده در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست.