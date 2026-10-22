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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

۳۸ مدرسه قرچک در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گرفتند

۳۸ مدرسه قرچک در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گرفتند

قرچک- فرماندار قرچک از تجهیز ۳۸ مدرسه به سامانه‌های خورشیدی متصل به شبکه برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد اسلامی، از اتصال سامانه‌های خورشیدی ۳۸ مدرسه این شهرستان به شبکه توزیع برق خبر داد و این اقدام را گامی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت فضاهای آموزشی برای تولید برق دانست.

فرماندار قرچک با اشاره به جایگاه این مدارس در برنامه توسعه انرژی خورشیدی استان تهران اظهار کرد: ۳۸ مدرسه شهرستان که در شمار ۵۰۰ مدرسه معین استان تهران قرار دارند، به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و سامانه‌های نصب‌شده به شبکه توزیع برق متصل هستند.

وی نصب پنل‌های خورشیدی بر بام مدارس را اقدامی مؤثر در گسترش استفاده از انرژی‌های پاک عنوان کرد و بهره‌گیری از فضاهای موجود در مراکز آموزشی برای تولید برق را از ظرفیت‌های قابل استفاده در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست.

کد مطلب 6986122

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