یحیی سریع: عربستان یک قایق تفریحی هندی را در سواحل یمن هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که طبق گزارش‌های اولیه، ارتش سعودی یک قایق تفریحی هندی را در نزدیکی جزیره «زقر» در سواحل غربی یمن هدف قرار داد که حامل ۱۴ تبعه هندی بود.

سرتیپ یحیی سریع با انتشار پیامی در فضای مجازی ضمن اعلام این خبر افزود: نیروهای مسلح یمن سرنشینان این کشتی هندی را نجات دادند و جزئیات بیشتر را بعداً ارائه خواهند کرد.

وی هشدار داد که این اقدام بی‌ملاحظه سعودی، ناوبری بین‌المللی در دریای سرخ را تهدید می‌کند و جامعه بین‌المللی باید سعودی‌ها را از چنین اقدامات غیرمسئولانه‌ای بازدارد.