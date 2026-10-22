به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رامین حاتمی چهارشنبه (۲۹ مهرماه) در آیین رونمایی و آزمون کارگاهی دستگاه انشعاب‌گیری تحت فشار با قابلیت کار در فشار ۱۰ هزار پام (پوند بر اینچ مربع) بیان کرد: این دستاورد حاصل پیوند تخصص و تجربه کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب با دانش و توان جوانان متخصص ایرانی است.

وی با اشاره به گستردگی محدوده عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مخاطرات مستمر فعالیت‌های صنعت نفت افزود: مدیریت این شرایط، نیازمند تخصص، تعهد و تلاش مستمر کارکنان است. تحقق کامل برنامه تولید و انجام تعمیرات اساسی معادل یک سال کاری در شش ماه نخست سال، بدون وقوع حادثه، نشان‌دهنده توانمندی و مسئولیت‌پذیری کارکنان این شرکت است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به چالش‌های فنی و ایمنی چاه‌های قدیمی افزود: به‌دلیل قدمت برخی چاه‌ها و شیرآلات سرچاهی، دسترسی به درون چاه ممکن است با محدودیت‌ها و مخاطراتی همراه باشد. طراحی و ساخت این تجهیز، امکان ایجاد انشعاب از بدنه تجهیزات سرچاهی و برقراری ارتباط با درون چاه را فراهم می‌کند و به ایمن‌سازی چاه‌های پرخطر کمک می‌کند.

حاتمی با اشاره به نقش قراردادهای تولید بار اول در توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت نفت گفت: این قراردادها در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، زمینه مناسبی را برای بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت توان ساخت داخل فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی توانمند، همکار و شریک صنعت نفت است و تجربه نشان داده است هر جا به ظرفیت‌های آن اعتماد کرده‌ایم، به نتیجه رسیده‌ایم. تقویت توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان متخصص ایرانی، زمینه‌ساز پیشرفت صنعت نفت و توسعه فناوری‌های بومی کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تلاش‌ها و همکاری مدیریت امور فنی، معاونت حفاری، اداره کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز، مدیریت ترابری و پشتیبانی تولید، اداره پژوهش و فناوری، شرکت سازنده دستگاه و دیگر دست‌اندرکاران اجرای این طرح قدردانی کرد و نقش همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های تخصصی صنعت نفت و بخش خصوصی را در تحقق این دستاورد مورد تأکید قرار داد.

ایمنی بالای تجهیزات کنترل فوران نفت‌خیز جنوب

محمد پرخید، سرپرست معاونت امور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در این آیین بیان کرد: این شرکت از تجهیزات پیشرفته، پمپ‌آلات و نیروی انسانی متخصص و باتجربه در حوزه کنترل فوران برخوردار است و توسعه مستمر این ظرفیت‌ها برای ارتقای ایمنی عملیات ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین دستگاه هات‌تپ افزود: سال گذشته، هنگام بروز مشکل در یکی از چاه‌های شماره ۱۳۲ اهواز، به‌دلیل فشار بالای چاه و نبود تجهیزات تخصصی موردنیاز، تیم عملیاتی معاونت حفاری با همکاری واحدهای ایمنی، مهندسی نفت و تعمیر و تکمیل چاه‌ها، طی دو روز شرایط چاه و نوسانات فشار را بررسی و وضع را بدون حادثه ایمن و مهار کرد. این تجربه، ضرورت تأمین تجهیزات تخصصی برای انجام عملیات روی چاه‌های پرفشار را نشان داد.

سرپرست معاونت امور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه دستگاه هات‌تپ ۱۰ هزار پام برای انجام عملیات روی چاه‌های پرفشار و کار با شیرهای دروازه‌ای کاربرد دارد، گفت: این تجهیز از طریق تولید بار اول و با مشارکت واحدهای بخش خصوصی تأمین شده است. همچنین چهار دستگاه در حوزه کنترل فوران شرکت، پس از طی مراحل قانونی، آماده تحویل هستند که بیانگر ظرفیت فنی و عملیاتی این مجموعه است.

پرخید با تأکید بر اهمیت همکاری بین واحدها در ارتقای ایمنی عملیات تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی کنترل چاه و ایمنی و الزام پیمانکاران به رعایت ضوابط مدیریت پسماند از جمله اقدام‌ها در این حوزه است. همچنین در زمینه تولید بار اول، دو محصول مرتبط با سیالات حفاری شامل گل حفاری با فرمولاسیون جدید و محصولات «ناک اویل» و «گلایکویل» به نتیجه رسیده‌اند که با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و استفاده به‌جای گل روغنی توسعه یافته‌اند.

وی از برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت ناوگان دستگاه‌های حفاری و لوله مغزی سیار طی یک تا دو سال آینده خبر داد و گفت: مناقصه تأمین ۱۸ دستگاه لوله مغزی سیار در دست اجراست و ۱۰ دستگاه حفاری نیز برای به‌کارگیری آماده شده است.

سرپرست معاونت امور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: در بخش دکل‌های حفاری نیز تأمین ۲۰ دستگاه برنامه‌ریزی شده و فرایند ورود دکل‌های جدید به چرخه عملیاتی در حال انجام است.

پرخید با اشاره به نیاز چاه‌های متعدد به عملیات هات‌تپ تأکید کرد: تأمین تجهیزات تخصصی موردنیاز، امکان اجرای عملیات روی چاه‌های پرفشار نفت و گاز و ایمن‌سازی چاه‌ها را فراهم می‌کند.