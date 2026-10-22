به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرمحمد رستمی ایمن» دونده جوان و آینده‌دار همدانی در جریان مرحله دوم رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های جوانان کشور موفق شد رکورد ماده ۵۰۰۰ متر این رقابت‌ها را بشکند.

در این دوره از مسابقات که با حضور برترین دو و میدانی‌کاران کشور از روز چهارشنبه تا شامگاه پنجشنبه در استادیوم «کریم‌آباد» شهر گرگان در حال برگزاری است «امیر محمد رستمی ایمن» توانست مسیر ۵۰۰۰ متر را با ثبت زمان ۱۵ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه طی کند و ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد این ماده را ۹ ثانیه ارتقا دهد.

رکورد پیشین ماده ۵۰۰۰ متر باشگاه‌های جوانان کشور در اختیار «پوریا اسحاقی» دیگر دونده همدانی قرار داشت و «رستمی ایمن» پیش از این نیز سابقه دارنده رکورد ماده ۳۰۰۰ متر جوانان کشور را در کارنامه ورزشی خود به ثبت رسانده است.

دومین مرحله از رقابت‌های لیگ دو و میدانی جوانان و بزرگسالان باشگاه‌های کشور با رقابت مدعیان این رشته در گرگان پیگیری می‌شود.