نماینده دموکرات: دولت ترامپ به دنبال ترساندن رأی دهندگان آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایلهان عمر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت مینه‌ سوتا در نخستین حضور رسانه‌ ای خود پس از حمله نیروهای اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا به منزلش اعلام کرد که دیگر نمی ‌تواند در خانه خود در منطقه واشنگتن دی ‌سی زندگی کند.

وی دلیل این تصمیم را دریافت تهدیدات پی در پی و نگرانی ‌های امنیتی پس از انتشار عمومی نشانی منزلش عنوان کرد و گفت که این اقدام از سوی دولت دونالد ترامپ برای ترساندن رأی دهندگان انجام می شود.

عمر همچنین به سابقه طولانی ترامپ در انتقاد از وی و درخواست برای اخراجش از آمریکا و همچنین تحقیقات مشابهی در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد.

این در حالی است که بسیاری از کاربران آمریکایی تاکید کرده اند ایلهان عمر مدت بیشتری از ملانیا ترامپ تابعیت آمریکایی داشته است. آنها تاکید کردند اگر ترامپ قصد دارد درباره مدت زمان مهاجرت افراد صحبت کند، بهتر است ابتدا از خانه خودش شروع کند.