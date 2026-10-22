تأکید مصر بر ضرورت حل سیاسی درگیری عربستان و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه مصر گفت که قاهره خواستار دستیابی به راه‌حل سیاسی میان عربستان سعودی و جنبش انصارالله یمن است.

بر اساس این گزارش، «بدر عبدالعاطی» همچنین گفت: امنیت عربستان و کشورهای حاشیه خلیج (فارس)، بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت قومی عربی و امنیت ملی مصر است.

اظهارات عبدالعاطی در حالی است که «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن هم گفت: درباره مردم مصر باید بگویم که ما از موضعگیری آنها برای یاری مسئله ملت یمن و مظلومیت مردم یمن اطمینان داریم.

حزام الاسد افزود: ملت مصر مردمی هوشیار و آگاه است و از ریشه مشکلات باخبر است و در تاریخ مردم مصر نیز تجاربی با نظام عربستان، از زمان تشکیل این نظام، وجود داشته است و در قلب شبه جزیره عرب ریشه دوانده است.

وی تأکید کرد: ملت مصر با وجود اعمال فشار از سوی دولت آمریکا و همچنین رژیم عربستان بر قاهره، مواضع مثبتی در قبال مسئله یمن اتخاذ کرده است.