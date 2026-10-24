جدیدترین موضع گیری قاهره درباره یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، سامح شکری رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان مصر گفت: ما با حوثی‌ها (انصارالله) در جنگ نیستیم و قصد نداریم عملیاتی در داخل یمن انجام دهیم.

شکری افزود: موضع مصر به هیچ‌گونه اقدام تهاجمی مربوط نمی‌شود. اظهارات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، در این زمینه روشن است و با سیاست دیپلماتیک مصر و دکترین نیروهای مسلح این کشور همخوانی دارد.

وی تاکید کرد: مصر با حوثی‌ها یا هیچ طرف دیگری در وضعیت جنگی قرار ندارد و قاهره تلاش می‌کند از وقوع جنگ و اجرای عملیات نظامی جلوگیری کند. مجوزی که مجلس نمایندگان به رئیس جمهور می‌دهد، به دفاع از عربستان و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از این کشور و صیانت از امنیت ملی عربی مربوط می‌شود.

شکری تأکید کرد: امنیت ملی کشورهای عربی، بخش جدایی ناپذیر امنیت ملی مصر است و بین مصر و عربستان پیوند امنیتی بسیار نزدیکی وجود دارد؛ از این رو، مقابله با تهدیدها مستلزم همکاری در چارچوب یک نظام یکپارچه عربی است.

از سوی دیگر یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد: ما به هیچ‌وجه تصور نمی‌کنیم که وارد هیچ‌ گونه درگیری نظامی با حوثی‌ها شویم. هرگونه حمایت نظامی ترکیه از عربستان سعودی، در درجه نخست با هدف تقویت قدرت بازدارندگی خواهد بود؛ همان طور که این رویکرد در مورد قطر نیز دنبال می‌شود. ترکیه پس از تصویب توافقنامه مکه در پارلمان، درخواست‌های عربستان سعودی برای دریافت حمایت نظامی را بررسی خواهد کرد و دامنه هرگونه کمک را بر اساس رویه قانونی لازم و مجوز پارلمان مشخص خواهد کرد.