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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

سهم ۵۸ درصدی اتومبیل‌های لوکس از واردات خودرو

سهم ۵۸ درصدی اتومبیل‌های لوکس از واردات خودرو

سهم خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار از ثبت سفارش خودروهای وارداتی در پنج‌ماهه نخست امسال به ۵۸ درصد رسیده و میانگین قیمت این خودروها نیز با رشد قابل‌توجهی به ۴۷ هزار دلار افزایش یافته است.

حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت سفارش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، خودروها در سه رده قیمتی شامل خودروهای ارزان‌قیمت زیر ۱۰ هزار دلار، خودروهای ۱۰ تا ۲۵ هزار دلار و خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار دسته‌بندی شده‌اند.

وی افزود: همچنین بر اساس همین آمار ،مقایسه پنج‌ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که ترکیب خودروهای وارداتی به سمت خودروهای گران‌قیمت تغییر کرده است.

حسن خانی خاطرنشان کرد: بررسی داده‌های مذکور نشان می‌دهد که سهم خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار از کل ثبت سفارش‌ها، از حدود ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست امسال رسیده است. به عبارت دیگر، اکنون بیش از نیمی از ثبت سفارش خودروهای وارداتی به خودروهای گران‌قیمت اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: نکته قابل‌توجه دیگر، افزایش چشمگیر میانگین قیمت خودروهای این گروه است. در حالی که میانگین قیمت خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار در سال گذشته حدود ۲۸ هزار دلار بود، این رقم در سال جاری به ۴۷ هزار دلار افزایش یافته است.

کد مطلب 6986413
طیبه بیات

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    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
      4 0
      پاسخ
      خودرویی که 75 درصد ملت شامل کارمند و کارگر ساده و بازنشستگانشان و کسبه و کشاورز خرد نتوانند بخرند، لوکس و لاکچری حساب می‌شود، پس 58 درصد نیست 98 درصد است....
    • سید محمد مهدی حسینی IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      گزارش جالبی بود.

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