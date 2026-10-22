حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت سفارش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، خودروها در سه رده قیمتی شامل خودروهای ارزان‌قیمت زیر ۱۰ هزار دلار، خودروهای ۱۰ تا ۲۵ هزار دلار و خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار دسته‌بندی شده‌اند.

وی افزود: همچنین بر اساس همین آمار ،مقایسه پنج‌ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که ترکیب خودروهای وارداتی به سمت خودروهای گران‌قیمت تغییر کرده است.

حسن خانی خاطرنشان کرد: بررسی داده‌های مذکور نشان می‌دهد که سهم خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار از کل ثبت سفارش‌ها، از حدود ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست امسال رسیده است. به عبارت دیگر، اکنون بیش از نیمی از ثبت سفارش خودروهای وارداتی به خودروهای گران‌قیمت اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: نکته قابل‌توجه دیگر، افزایش چشمگیر میانگین قیمت خودروهای این گروه است. در حالی که میانگین قیمت خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار در سال گذشته حدود ۲۸ هزار دلار بود، این رقم در سال جاری به ۴۷ هزار دلار افزایش یافته است.