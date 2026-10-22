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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

یادواره شهدای وحدت در مشهد برگزار شد

یادواره شهدای وحدت در مشهد برگزار شد

مشهد- هفدهمین یادواره شهدای وحدت ویژه گرامیداشت شهیدان سرلشکر «نورعلی شوشتری و رجبعلی محمدزاده» و بزرگداشت شهید امنیت «فرج‌الله شوشتری» روز پنجشنبه در بهشت رضا مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار قربان محمد اشعری، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه نیروی زمینی سپاه شمال شرق طی سخنانی در یادواره شهدای وحدت اظهار کرد: حضور فعال رزمندگان شهید در میدان‌های دفاعی امروز الگویی برای نسل‌های جدید است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه نیروی زمینی سپاه شمال شرق افزود: ساده‌زیستی و مسئولیت‌ پذیری از جمله ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری شهدا است.

وی اظهار کرد: پیروی از ولایت و دفاع از نظام انقلاب اسلامی وظیفه همه ما است، کوتاهی در این مسیر دین بزرگی بر عهده ما خواهد داشت.

اشعری بیان کرد: این یادواره با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدانی برگزار می‌شود که در مسیر دفاع از امنیت، وحدت و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

کد مطلب 6986465

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