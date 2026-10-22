پیام تسلیت کولیوند درپی درگذشت پدر سپهبد موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کو کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی گفت: خبر درگذشت پدر بزرگوار و معزز شهید والامقام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان انقلابی و معتمدان خوش‌نام و باسابقه شهر مقدس قم، که پس از هشت ماه تحمل اندوه جانکاه فراق فرزند شهید خویش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

در متن پیام دکتر کولیوند آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم«وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»خبر درگذشت پدر بزرگوار و معزز شهید والامقام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان انقلابی و معتمدان خوش‌نام و باسابقه شهر مقدس قم، که پس از هشت ماه تحمل اندوه جانکاه فراق فرزند شهید خویش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.آن پدر مؤمن، انقلابی و صبور، از نسل مردانی بود که عمر خویش را در مسیر اعتلای ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب سپری کردند و با تربیت فرزندی رشید، مؤمن و فداکار، میراثی ارزشمند و ماندگار از خود به یادگار گذاشت.بی‌تردید، پرورش فرمانده‌ای مجاهد و ایثارگر همچون شهید سید عبدالرحیم موسوی، که پاسداری از اسلام، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران عزیز را رسالتی مقدس می‌دانست و همواره خود را سربازی بی‌چون‌وچرا در مسیر خدمت به نظام اسلامی و میهن می‌شمرد، از برجسته‌ترین ثمرات حیات پربرکت آن پدر بزرگوار است؛ فرزندی که سرانجام در مسیر ایفای این مسئولیت خطیر، جان گران‌بهای خویش را فدا کرد و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.تقارن رحلت آن پدر مؤمن و صبور با فرارسیدن ایام فاطمیه و روزهای سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بر تأثر این ضایعه می‌افزاید و یادآور جایگاه والای صبر، استقامت و ایثار در مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است. امید آنکه آن فقید سعید که ماه‌های پایانی عمر خویش را با صبر و شکیبایی در فراق فرزند شهیدش سپری کرد، در پرتو عنایات حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مشمول رحمت و رضوان الهی قرار گرفته و در جوار فرزند شهید خویش، با اولیای الهی و صالحان محشور گردد.اینجانب، درگذشت این پدر معزز شهید را به خانواده مکرم موسوی، بستگان، همرزمان و دوستداران آن شهید والامقام و مردم شریف و انقلابی قم صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.