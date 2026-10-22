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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

پیام تسلیت کولیوند درپی درگذشت پدر سپهبد موسوی

پیام تسلیت کولیوند درپی درگذشت پدر سپهبد موسوی

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی درگذشت حاج سید احمد موسوی، پدر شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کو کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی گفت: خبر درگذشت پدر بزرگوار و معزز شهید والامقام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان انقلابی و معتمدان خوش‌نام و باسابقه شهر مقدس قم، که پس از هشت ماه تحمل اندوه جانکاه فراق فرزند شهید خویش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

در متن پیام دکتر کولیوند آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم«وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»خبر درگذشت پدر بزرگوار و معزز شهید والامقام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان انقلابی و معتمدان خوش‌نام و باسابقه شهر مقدس قم، که پس از هشت ماه تحمل اندوه جانکاه فراق فرزند شهید خویش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.آن پدر مؤمن، انقلابی و صبور، از نسل مردانی بود که عمر خویش را در مسیر اعتلای ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب سپری کردند و با تربیت فرزندی رشید، مؤمن و فداکار، میراثی ارزشمند و ماندگار از خود به یادگار گذاشت.بی‌تردید، پرورش فرمانده‌ای مجاهد و ایثارگر همچون شهید سید عبدالرحیم موسوی، که پاسداری از اسلام، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران عزیز را رسالتی مقدس می‌دانست و همواره خود را سربازی بی‌چون‌وچرا در مسیر خدمت به نظام اسلامی و میهن می‌شمرد، از برجسته‌ترین ثمرات حیات پربرکت آن پدر بزرگوار است؛ فرزندی که سرانجام در مسیر ایفای این مسئولیت خطیر، جان گران‌بهای خویش را فدا کرد و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.تقارن رحلت آن پدر مؤمن و صبور با فرارسیدن ایام فاطمیه و روزهای سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بر تأثر این ضایعه می‌افزاید و یادآور جایگاه والای صبر، استقامت و ایثار در مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است. امید آنکه آن فقید سعید که ماه‌های پایانی عمر خویش را با صبر و شکیبایی در فراق فرزند شهیدش سپری کرد، در پرتو عنایات حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مشمول رحمت و رضوان الهی قرار گرفته و در جوار فرزند شهید خویش، با اولیای الهی و صالحان محشور گردد.اینجانب، درگذشت این پدر معزز شهید را به خانواده مکرم موسوی، بستگان، همرزمان و دوستداران آن شهید والامقام و مردم شریف و انقلابی قم صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کد مطلب 6986577
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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