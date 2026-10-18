به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، در نشست کارگروه توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی استان کرمان با اشاره به رویکرد و تأکید رئیس جمهور بر مسجدمحوری در کشور که از اقدامات خوب دولت چهاردهم است، خواستار مصوبه‌ای برای انجام فعالیت‌های قرآنی محله‌محور شد و گفت: باید در ایام باقی‌مانده سال در محلاتی که فعالیت قرآنی انجام می‌شود، با همکاری سایر دستگاه‌ها برنامه‌های محوری از جمله کرسی‌های تلاوت قرآن یا نمایشگاه را برگزار کنیم.

وی از برگزاری نمایشگاه قرآن در سال جاری خبر داد و افزود: سال گذشته به دلیل شرایط کشور نمایشگاه برگزار نشد اما امسال با کمک همه دستگاه‌ها نمایشگاه باشکوهی برگزار خواهیم کرد که در شأن قرآن و مردم استان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به شخصیت‌های قرآنی کرمان از جمله بانو صفارزاده به عنوان بانوی قرآنی جهان اسلام که رهبر شهید انقلاب از وی نام بردند، تاکید کرد: لازم است برای معرفی خانم صفارزاده، خدمات و آثارشان در کرمان کار بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه نهضت ترجمه قرآن در کشور فعال و پویا بوده و بانو صفارزاده در این زمینه خیلی زحمت کشیده است، از پیگیری‌های انجام شده برای چاپ ترجمه این مترجم قرآنی خبر داد.

اسحاقی، با قدردانی از اقدامات آموزش و پرورش در حوزه آموزش قرآن دانش‌آموزان، جذب اساتید و مربیان، خواستار استفاده از ظرفیت قاریان بین‌المللی در برنامه‌های قرآنی استان شد و افزود: دستگاه‌های متولی و مؤسسات قرآنی طرح‌های خود را ارائه دهند تا امکان حمایت از آنها فراهم شود.

وی با اشاره به اولویت‌های سال جاری که از سوی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور ابلاغ شده است، بر لزوم انجام یکسری فعالیت‌های شاخص در میدان یا مساجد و همچنین افزایش تولیدات قرآنی متناسب با نیاز جامعه تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های دفتر قرآن و عترت اداره کل که سال گذشته به عنوان دومین دفتر برتر کشور انتخاب شد، از تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه فعالیت‌های قرآنی و انجمن‌ها به‌ویژه انجمن خوشنویسان استان در برگزاری نمایشگاه‌های هنری با مفاهیم و مضامین قرآنی قدردانی کرد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان هم در این نشست با اشاره به دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، گفت: این کارگروه بیش از ۱۷ عضو دارد.

حجت‌الاسلام عبدالحسین علیزاده، با اشاره به برگزاری هفتادمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی که امسال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، افزود: سه اولویت سال جاری شامل «ترویج مفاهیم مقاومت، ایثار و شهادت و تبیین معارف وحدت‌آفرین و امیدبخش قرآن و عترت»، «تقویت فعالیت‌های قرآنی مردمی و مسجدمحور» و «تولید و توزیع آثار و محصولات قرآنی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی و در فضای مجازی» توسط این کمیسیون تصویب و ابلاغ شده است.

وی درباره روند مصوبات کارگروه استانی گفت: طبق دستورالعمل، مصوبات کارگروه در شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان به ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان مطرح و پس از تصویب به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

علیزاده، همچنین با اشاره به برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در سال جاری افزود: طبق آخرین آمار بیش از سه هزار نفر از استان کرمان در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند و کرمان چهارمین استان است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تأکید کرد: اگر فعالیت و برنامه قرآنی قرار است انجام شود، با هماهنگی و هم‌اندیشی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات قرآنی باشد تا به خروجی مشخص و مدنظر برسیم.