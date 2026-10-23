۱۷۷ پرونده در شورای حل اختلاف دزفول به سازش رسید

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شعب شورای حل اختلاف دزفول در مهرماه سال جاری اظهار کرد: بر اساس گزارش ثبت‌شده از عملکرد شعب این شهرستان از اول تا بیست‌ونهم مهرماه ۱۴۰۵ در مجموع ۱۷۷ پرونده با توافق طرفین به سازش ختم شده است.

امانت‌بهبهانی با اشاره به توزیع آمار سازش در میان ۱۷ شعبه شورای حل اختلاف دزفول بیان کرد: شعبه چهار با ثبت ۱۸ پرونده سازشی بیشترین آمار را در بازه زمانی اعلام‌شده به خود اختصاص داده است. شعبه‌های یک، سه و هفت هرکدام با ۱۴ پرونده و شعبه ۱۵ با ۱۳ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: در همین مدت شعبه‌های ۱۰ و ۱۱ هرکدام ۱۲ پرونده و شعبه‌های ۱۳ و ۱۴ هرکدام ۱۱ پرونده را با سازش مختومه کرده‌اند. همچنین در شعبه‌های دو و هشت هرکدام ۹ پرونده و در شعبه‌های ۶ و ۱۶ هرکدام هشت پرونده به سازش رسیده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده شعبه ۹ دارای هفت پرونده سازشی، شعبه ۱۷ دارای ۶ پرونده و شعبه پنج دارای سه پرونده سازشی بوده‌اند. با احتساب عملکرد تمامی شعب مجموع پرونده‌های منتهی به سازش در شورای حل اختلاف شهرستان دزفول در بازه زمانی مورد گزارش به ۱۷۷ فقره رسیده است.

معاون قضایی دادگستری استان خوزستان با تأکید بر اهمیت سازش در حل‌وفصل اختلافات خاطرنشان کرد: دستیابی به توافق میان طرفین از مسیر صلح و سازش می‌تواند زمینه پایان‌دادن به اختلافات را فراهم کند و از ادامه‌دارشدن منازعات جلوگیری کند. در این مسیر تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف برای ایجاد زمینه گفتگو و نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین نقش مهمی در تحقق سازش دارد.

وی با اشاره به آمار عملکرد مهرماه شورای حل اختلاف دزفول تصریح کرد: آمار اعلام‌شده مربوط به عملکرد شعب این شهرستان از ابتدای مهرماه تا ساعت ۱۲ روز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ است و مجموع پرونده‌هایی را در بر می‌گیرد که در این بازه زمانی با توافق طرفین به سازش انجامیده‌اند.