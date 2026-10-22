https://mehrnews.com/x3dpVN ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6986703 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵ شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۳۶ تجدید میثاق با رهبری محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۳۶ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6986703 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۵ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۵ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب روایت مهر از دویست و سی و ششمین حضور مردم رشت در تجمعات میدانداری مردم محلات در شب ۲۳۴ تجدید میثاق با رهبری شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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