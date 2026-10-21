https://mehrnews.com/x3dpCd ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6985940 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۵ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۵ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6985940 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم محلات در شب ۲۳۴ تجدید میثاق با رهبری روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمانهای انقلاب در شب ۲۳۴ حضور شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب برچسبها تجمع مردمی اراک رهبر معظم انقلاب اسلامی
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