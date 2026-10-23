به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج جامعه زنان سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد فراخوان مرحله استانی دومین جشنواره ملی «ایران‌دخت» را با عنوان «ماه‌دخت» منتشر کرد و از طراحان، تولیدکنندگان پوشاک و علاقه‌مندان به حوزه طراحی و دوخت برای حضور در این رویداد دعوت به عمل آورد.

این جشنواره با هدف رقابت در زمینه طراحی و دوخت پوشش مانتوی اجتماع با رویکرد ایرانی ـ اسلامی برگزار می‌شود و بهره‌گیری از نمادهای مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد و پرچم جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی آن اعلام شده است.

بر اساس فراخوان منتشرشده، علاقه‌مندان می‌توانند در دو بخش «اثر» و «طراحی» در این جشنواره شرکت کنند. در بخش اثر، ارائه نمونه کار دوخته‌شده و در بخش طراحی، ارائه طرح به‌صورت دستی یا دیجیتال امکان‌پذیر است.

دانش‌آموزان، دانشجویان، علاقه‌مندان آزاد، خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک از جمله گروه‌های مجاز برای شرکت در این جشنواره هستند و می‌توانند آثار خود را مطابق با ضوابط اعلام‌شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی «ایران‌دخت» در مرحله استانی کهگیلویه و بویراحمد تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت جشنواره به نشانی https://ir-dokht.ir/ مراجعه کنند.