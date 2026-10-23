برنامه شهرداری برای نجات درختان پارک جنگلی چیتگر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خسروی شهردار منطقه ۲۲ تهران در خصوص آخرین وضعیت پارک جنگلی چیتگر و اقدامات صورت گرفته در این پارک اظهار کرد: از زمان حضور در منطقه ۲۲ به بحث پارک چیتگر ورود کردیم و این موضوع یک دغدغه جدی زیست محیطی بود. البته از همان روز اول هم ما پیش‌بینی می‌کردیم که این اتفاق بیفتد و شاهد خشک شدن برخی درختان باشیم، لذا با قدرت وارد شدیم و حتی در صحن شورا هم اعلام کردیم که به واسطه اتفاقاتی که در دو دهه اخیر در این پارک افتاده، ما می‌خواهیم یک کار جدی در چیتگر انجام دهیم.

به صفر رسیدن حقابه ۵۰۰ لیتری پارک جنگلی چیتگر

وی افزود: سرسبزی و طراوتی که از چیتگر در ذهن ما وجود دارد برای زمانی است که حداقل حقابه این پارک ۵۰۰ لیتر بر ثانیه بود. یعنی جدای از ظرفیت‌هایی که خود چیتگر برای آبیاری داشت، ۵۰۰ لیتر بر ثانیه حقابه‌ای بوده که در واقع شرکت تامین تصفیه به پارک جنگلی چیتگر می‌داد اما این حقابه به صفر رسید و این مساله باعث شد که در اواخر دهه ۹۰ بخشی از پارسل‌های پارک جنگلی چیتگر دچار تنش و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ اصله درخت هم دچار آفت شود.

اقدامات جبرانی برای کاهش مشکلات چیتگر در این دوره از مدیریت شهری

شهردار منطقه ۲۲ در تشریح اقدامات جبرانی برای کاهش مشکلات پارک جنگلی چیتگر در این دوره از مدیریت شهری با بیان اینکه از چند سال پیش، چند کار را به موازات هم در پارک جنگلی شروع کردیم؛ عنوان کرد: نخست اینکه در بحث درختان آلوده با کمک منابع طبیعی درختان آلوده و آفت‌زده را از پارک خارج کردیم که تا کنون چند هزار اصله از این درختان از پارک خارج شدند و تا پایان آبان ماه هم سایر درختان آلوده از پارک خارج خواهند شد. موضوع بعدی که شهرداری در حال انجام آن است بحث آبیاری درختان است که در این بخش، ظرف همین سه سال گذشته حدود ۴۰ کیلومتر لوله کشی داخل پارک جنگلی چیتگر داشتیم و علاوه بر این، چندین حلقه چاه قدیمی چیتگر را احیا کردیم دو حلقه چاه دیگر نیز در حال احیا است.

وی اضافه کرد: از چند ماه اخیر با رایزنی با شرکت تامین تصفیه، حقابه پارک از صفر به ۵۰ لیتر بر ثانیه رسیده است. بیش از ۵۰ لیتر بر ثانیه نیز از ظرفیت چاه‌های احیا شده استفاده می کنیم. همچنین حدود ۵۰ لیتر بر ثانیه از ظرفیت پساب تصفیه شده یکی از شهرک‌های منطقه استفاده می‌کنیم.

حداقل نیاز آبی پارک جنگلی چیتگر؛ ۲۵۰ لیتر بر ثانیه

خسروی با بیان این مطلب که حداقل نیاز آبی پارک جنگلی چیتگر در فاز شرقی و غربی ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است، تصریح کرد: واقعیت این است که این میزان در سنوات قبل به ۲۰ تا ۳۰ لیتر بر ثانیه رسیده بود و الان بخش اعظم کسری بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ لیتر بر ثانیه موجود تا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه نیاز پارک را با تانکر جبران می‌کنیم. علاوه بر این در تلاش هستیم که پساب تصفیه شده برخی از شهرک‌های دیگر منطقه را نیز پارک جنگلی چیتگر منتقل کنیم.

کاشت ۳۵ هزار اصله درخت در چیتگر تا اردیبهشت ۱۴۰۶

شهردار منطقه ۲۲ در ادامه درباره جایگزین کردن درختان آلوده و کاشت درختان جدید در پارک جنگلی چیتگر توضیح داد: به ازای درختانی که از پارک خارج می‌شوند، تا کنون ۲۵ هزار اصله درخت کاشته شده و بر اساس قراردادی که سازمان بوستان‌ها منعقد کرده، از دی ماه امسال تا اردیبهشت ۱۴۰۶ حدود ۳۵ هزار اصله درخت دیگر هم خواهیم کاشت.

کاشت درختان جدید در پارسل‌های بدون مشکل آبیاری، انجام می‌شود

وی با اشاره به اینکه با احتساب درختان کاشته شده و درختانی که کاشته خواهند شد، شاید بالغ بر ۶۰ هزار اصله درخت کاشته شده داشته باشیم‌، بیان کرد: موضوع حائز اهمیت این است که ضمن احیای خاک، کاشت درختان را در پارسل‌هایی انجام می‌دهیم که مشکل آبیاری آن را حل کردیم. همچنین نوع درختانی که کاشته می شوند نیز تغییر کرده و درخت سوزنی برگ نیست‌. در واقع از درختانی استفاده می‌کنیم که با آب و هوای تهران سازگاری داشته باشند. این کارها سعی و خطایی نبوده و برای آن ظرفیت دانشگاهی را پای کار آوردیم و از کسانی که صاحب تجربه هستند و دانش در حوزه منابع طبیعی هستند استفاده کردیم تا در سال‌های آینده، پارک جنگلی چیتگر دوباره با این مشکلات مواجه نشود.