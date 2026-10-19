محمدخانی: بحران چیتگر حاصل دو دهه تصمیمات اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، با اشاره به اینکه وضعیت درختان چیتگر یک‌شبه اتفاق نیفتاده و این وضعیت حاصل اتفاقات چند ماه اخیر نیست، گفت: مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه و ترک فعل‌ها در دو دهه گذشته به شکل‌گیری آن منجر شده‌است.

وی برای توضیح ابعاد مسئله به بازدید کارشناسی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد، بازدیدی که به گفته او با حضور تعداد قابل‌توجهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف انجام شد و در جریان آن، جلسه‌ای مفصل برای بررسی مشکلات پارک برگزار شد. جمع‌بندی بررسی‌های کارشناسانه به این رسید، ضرورت توجه به ریشه‌های قدیمی‌تر بحران است؛ ریشه‌هایی که بخشی از آنها به روند شهرسازی منطقه ۲۲ در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گردد.

فراتر از ماجرای قطع درختان

وی گفت: درختان قطع‌شده با نظر کارشناسی سازمان منابع طبیعی و با هدف جلوگیری از گسترش آفت به درختان سالم از بین رفته‌اند.

محمدخانی درباره تقسیم مسئولیت‌ها نیز توضیح داد: نظارت، بررسی موضوع و اعلام نظر کارشناسی در این زمینه بر عهده سازمان منابع طبیعی است و شهرداری تهران در این فرایند به‌عنوان کارفرما همکاری می‌کند. مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی نیز بر عهده این سازمان است.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: بررسی وضعیت چیتگر نباید فقط به تصاویر درختان قطع‌شده یا تصمیم‌های اجرایی اخیر محدود بماند، بلکه باید عوامل شکل‌دهنده شرایط کنونی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در دوره‌های مختلف نیز بررسی شود.

۴۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای بازچرخانی آب

محمدخانی ابراز داشت: شهرداری تهران طی سه سال گذشته حدود ۴۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای بازچرخانی آب از طریق تصفیه پساب انجام داده‌است، اقدامی که امکان آبرسانی مجدد به بخشی از عرصه پارک و تأمین آب مورد نیاز درختان را فراهم کرده‌است.

وی همچنین از کاشت بیش از ۲۵ هزار اصله نهال با مشارکت مردم و گروه‌های فعال محیط‌زیست در همین مدت خبر داد و گفت: این اقدامات در شرایطی انجام شده‌اند که احیای یک عرصه جنگلی آسیب‌دیده، صرفاً با قطع درختان آلوده یا کاشت نهال‌های جدید به نتیجه نمی‌رسد و به تداوم آبرسانی و مراقبت نیاز دارد.

محمدخانی در این‌باره تصریح کرد: مشکلات چیتگر در کوتاه‌مدت ایجاد نشده‌اند و اقدامات جبرانی و اصلاحی نیز زمان‌بر خواهند بود. احتمالاً چند سال طول می‌کشد تا بتوانیم بخشی از کمبودها و آسیب‌های موجود را جبران کنیم.

وی درباره تأثیر تحولات منطقه ۲۲ گفت: مشکلاتی که برای منابع آب زیرزمینی این محدوده ایجاد شد و ساخت‌وسازهای متعدد و پرشتابی که در مقطعی در منطقه ۲۲ شکل گرفت، از جمله موضوعاتی است که باید با بررسی کارشناسی درباره آنها قضاوت کرد.

سخنگوی شهرداری تهران در عین حال، از یکی از منتقدان وضعیت چیتگر در شورای شهر دعوت کرده‌است که همراه با کارشناسان بی‌طرف از این بوستان بازدید کند.

به گفته وی، حضور متخصصان محیط زیست و جنگل‌داری در کنار رسانه‌ها می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر ریشه مشکلات و راهکارهای رفع آسیب‌ها را فراهم کند.

لزوم بررسی مجموعه عوامل آسیب‌زا

محمدخانی با اشاره به مسئولیت یکی از اعضای شورای شهر در دوره‌ای از مدیریت شهری که بخشی از مشکلات کنونی به آن بازمی‌گردد، گفت: بخش مهمی از مشکلاتی که امروز در چیتگر مشاهده می‌شود، به دوره‌ای از مدیریت شهری بازمی‌گردد که این عضو محترم نیز در آن دوره مسئولیت داشته است. البته مسئولیت مستقیم ایشان ارتباطی با این حوزه نداشته، اما موضوع به همان دوره مربوط می‌شود.

وی در نهایت بر ضرورت بررسی زمان و دلایل شکل‌گیری مشکلات و میزان اجرای راهکارهای اصلاحی در سال‌های اخیر تأکید کرد: باید مشخص شود که این اتفاقات در چه دوره‌ای و به چه دلایلی رخ داده، چه کسانی در شکل‌گیری مشکلات نقش داشته‌اند و مدیریت شهری در سال‌های اخیر تا چه اندازه راهکارهای اصلاحی را اجرا کرده‌است.

از نگاه محمدخانی، مسیر روشن‌شدن ابعاد بحران چیتگر، بررسی مجموعه عوامل به‌جای تمرکز بر یک بخش محدود است، رویکردی که می‌تواند ضمن مشخص‌کردن ریشه‌های آسیب، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای حفاظت و احیای این بوستان را فراهم کند.