انتقاد سناتورهای آمریکایی از ترامپ به‌ دلیل جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، الیزابت وارن و کریس مورفی، سناتورهای آمریکایی در پیام‌هایی جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد کردند.

وارن اعلام کرد که در جریان این جنگ، دست‌کم ۲۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند و بیش از ۴۵ میلیارد دلار از منابع مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه شده است.

او با اشاره به نزدیک شدن جنگ به هشتمین ماه خود، گفت: به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌تواند توضیح دهد که این جنگ چه دستاوردی داشته یا چه زمانی پایان خواهد یافت.

مورفی نیز راهبرد دولت آمریکا را محکوم کرد و نوشت: ترامپ جنگی را با ایران آغاز کرد، بدون آنکه برنامه‌ای عملی برای محافظت از نیروهای نظامی، دیپلمات‌ها یا پایگاه‌های میلیارددلاری ما داشته باشد. هر شهروندی باید از این وضعیت خشمگین باشد. این اوج بی‌کفایتی است.