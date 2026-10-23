یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان گرمسار خبر داد و گفت: این اعتبارات در اختیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان قرار گرفته است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تشریح محل هزینه‌کرد این اعتبارات اظهار کرد: ۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان شهید رئیسی، ستاد شبکه بهداشت و درمان گرمسار اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین ۳۰ میلیارد ریال برای خرید دستگاه اتوآنالایزر برای مرکز سلامت تدبیر گرمسار در نظر گرفته شده است.

عربی با اشاره به اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای فراهم کردن مقدمات آموزشی شدن بیمارستان معتمدی گرمسار تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان مربوطه برای جذب و استفاده از این اعتبارات اقدام کنند.