فیلمبرداری «مخمصه ۲» تا ژانویه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، استیون گراهام با حضور در برنامه «تودی شو» شبکه ان‌بی‌سی گفت که فیلمبرداری دنباله «مخمصه» قرار است در ژانویه آغاز شود.

گراهام که در حال تبلیغ برای سریال «نکتورن» است که در آن نقش یک قاتل زنجیره‌ای محکوم را بازی می‌کند، در باره «مخمصه ۲» با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و کریستین بیل نیز صحبت کرد.

به تازگی و یک ماه پیش انتخاب گراهام برای بازی در این فیلم تأئید شد و آن زمان گفته شد تولید در ماه نوامبر آغاز می‌شود. جلوتر که حتی خود مایکل مان شروع فیلمبرداری را برای ماه آگوست (مرداد) تعیین کرده بود. و بعد چند هفته پیش، گراهام در یک برنامه رادیویی که ۲۸ سپتامبر پخش شد گفت که روز بعد پرواز خواهد کرد تا سر صحنه فیلمبرداری برود.

«مخمصه ۲» دنباله‌ای است که به پیش‌درآمدی فلش‌بک می‌زند که مربوط به داستان اصلی است. در این فیلم دی‌کاپریو نقش وال کیلمر و کریستین بِیل نقش آل پاچینو را بازی می‌کنند، در حالی که گراهام نقش نیل مک‌کالی یعنی شخصیت رابرت دنیرو را در خط زمانی قبلی بازی می‌کند. آدام درایور، جیسون کلارک، ایبون ماس-باخراچ و اودسا یانگ دیگر بازیگران اعلام شده هستند.

«مخمصه ۲» برمبنای رمانی ساخته می شود که خود مایکل مان در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد و آن را با همکاری مگ گاردینر نوشت.

این فیلم از استودیو آمازون/ام‌جی‌ام یک فیلمبرداری جهانی خواهد داشت و فیلمبرداری آن در لس‌آنجلس، شیکاگو، پاراگوئه و سنگاپور انجام می‌شود. به حتمال زیاد این تأخیر به دلیل تداخل برنامه‌ریزی بین برنامه‌های بازیگران رخ داده است.

این فیلم را ابتدا قرار بود کمپانی برادران وارنر بسازد، اما استودیو از درخواست‌هایی که مایکل مان برای بودجه داشت، وحشت کرد. سپس آمازون وارد گود شد و پذیرفت بودجه مورد نیاز مان را در حد ۱۶۵ میلیون دلار تأمین کند. این در حالی است که بودجه اولیه مورد نظر مایکل مان ۲۰۰ میلیون دلار بود. وی برای شکل گرفتن این فیلم فیلمنامه ۱۹۰ صفحه‌ای خود را کوتاه کرد و اعتبار مالیاتی ۴۰ میلیون دلاری از کمیسیون فیلم کالیفرنیا هم در نهایت به پیشبرد پروژه کمک کرد.

یک تأخیر ۲ ماهه احتمالاً هر امیدی برای اکران فیلم در سال ۲۰۲۷ را از بین می‌برد و از قبل هم اکران در سال ۲۰۲۸ محتمل‌ترین گزینه بود.