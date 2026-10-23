حضور مردم هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری، نماینده عالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مرکز استان مازندران، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در اجتماعات حمایت از انقلاب اسلامی، بر اهمیت استمرار این حضور و تقویت انسجام ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و دیدارهای خود در استان مازندران اظهار کرد: مردم این استان همواره در صحنه‌های مهم انقلاب حضوری پررنگ و اثرگذار داشته‌اند و لازم است از تلاش مسئولان، روحانیت معزز و همه دست‌اندرکارانی که زمینه حضور گسترده مردم را فراهم می‌کنند، قدردانی شود.

حجت‌الاسلام عرب‌انصاری با بیان اینکه در سفرهای خود به استان‌های مختلف کشور شاهد حضور یکپارچه مردم بوده است، افزود: مردم ایران با وحدت و هم‌صدایی در مسیر حمایت از انقلاب اسلامی، آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای انقلاب حرکت می‌کنند و این حضور، جلوه‌ای از پایبندی ملت به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

نماینده عالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به جایگاه معنوی و اعتقادی مردم در تحولات جامعه تصریح کرد: آنچه امروز در اجتماعات شبانه و حضور مردم در میدان مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده روحیه‌ای از ایمان، امید و مقاومت است که در جامعه جریان دارد و باید برای تقویت آن تلاش کرد.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت سطح امکانات نظامی ایران و آمریکا اظهار کرد: قدرت کشورها را نمی‌توان صرفاً بر اساس تعداد نیروها، تجهیزات و تسلیحات نظامی ارزیابی کرد؛ زیرا مؤلفه‌هایی همچون اراده ملی، حمایت مردمی، آگاهی و انسجام اجتماعی نیز در تعیین نتیجه رویارویی‌ها نقش اساسی دارند.

حجت‌الاسلام عرب‌انصاری با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از امکانات گسترده نظامی و برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت نتوانستند به اهداف خود دست یابند، گفت: حضور مردم در صحنه و مقاومت نیروهای نظامی کشور از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمن و ناکامی برنامه‌های آن بوده است.

وی با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران افزود: توان دفاعی و موشکی کشور نقش مهمی در مقابله با حملات دشمن داشته است، اما قدرت ایران تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه حضور مردم، وحدت، بصیرت و هوشیاری عمومی از ظرفیت‌های مهمی هستند که اقتدار کشور را تقویت می‌کنند.

نماینده عالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تأکید کرد: آنچه امروز در عرصه مقاومت اهمیت دارد، پیوند میان توان دفاعی و پشتیبانی مردمی است. این همراهی می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و مانع تحقق اهداف دشمن شود.

عرب‌انصاری با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: آگاهی، بصیرت و هوشیاری مردم باید روزبه‌روز تقویت شود؛ چراکه حضور آگاهانه ملت در صحنه، علاوه بر پشتیبانی از مدافعان کشور، در خنثی‌سازی توطئه‌ها و تقویت روحیه مقاومت نیز مؤثر است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه اعتقادات دینی و باورهای مردم در حمایت از انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم حضور مسئولانه مردم و تقویت همبستگی ملی در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کرد.