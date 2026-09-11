به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی عصر جمعه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی عربانصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان مبارزات حضور داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در عرصههای سیاسی، اجتماعی و دفاع از نظام مشارکت فعالی داشتهاند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم استان در دوران دفاع مقدس افزود: صحنههایی که مردم کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس خلق کردند، نشاندهنده عمق علاقه و احساس مسئولیت آنان نسبت به انقلاب و کشور بود.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند توسعه استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای اصلی، راهها، خدمات و امکانات شهری در سالهای پس از انقلاب قابل توجه بوده و امروز وضعیت استان با گذشته قابل مقایسه نیست.
ظرفیتهای مردمی پشتوانه توسعه استان
آیتالله حسینی با تأکید بر ظرفیتهای مردمی کهگیلویه و بویراحمد، خواستار توجه بیشتر به توسعه استان و رفع مشکلات زیرساختی شد.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در کشور و استان، به حضور مردم در اجتماعات شبانه ۱۹۴ شب گذشته اشاره کرد و گفت: مردم در شرایط دشوار، از سرما و بارش برف و باران تا گرمای تابستان، در اجتماعات عظیم شبانه برای خونخواهی امام شهید، حمایت از نیروهای مسلح، بیعت با رهبر معظم انقلاب و صیانت از امنیت کشور حضور یافتند.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی عربانصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، گزارشی از فعالیتها و برنامههای این شورا ارائه کرد.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارای وظایف حاکمیتی است، گفت: مأموریت این شورا صرفاً برگزاری مراسم و مناسبتها نیست و در سالهای اخیر تلاش شده فعالیتهای آن از برگزاری صرف مراسم فراتر رفته و تولید محتوا، پژوهش، ارتقای سواد رسانهای نیروها و استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام عربانصاری افزود: امروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارای یک شبکه تبلیغی در کشور است و برای مناسبتهای مختلف، شعار، پیام و محتوای مورد نیاز تولید و در اختیار استانها، شهرستانها و بخشها قرار میگیرد.
وی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را یک قرارگاه فرهنگی و تبلیغی دانست و تصریح کرد: با تقویت ارتباط با دستگاههای مختلف و ارتقای سطح کیفی نیروها تلاش شده ظرفیت شورا برای انجام مأموریتهای فرهنگی و تبلیغی افزایش یابد.
نقش شورا در مقاطع حساس کشور
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به نقش این شورا در مقاطع حساس کشور، اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، شورا از نخستین ساعات با اطلاعرسانی و صدور اطلاعیهها وظایف خود را انجام داد و تلاش کرد زمینه حضور و انسجام مردم در صحنه را فراهم کند.
حجت الاسلام عربانصاری با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحرانها، گفت: مردم ایران اهل بصیرت هستند و شرایط را تشخیص میدهند، اما دستگاههای مسئول نیز وظیفه دارند زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم کنند.
وی از همراهی ائمه جمعه، سپاه، وزارت کشور و سایر دستگاهها قدردانی کرد و افزود: این همکاریها موجب شده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در شرایط حساس با سرعت و اثربخشی بیشتری عمل کند.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در پایان بر ضرورت حفظ و تقویت ظرفیت حاکمیتی این شورا تأکید کرد و خواستار توجه به مأموریتهای آن در بررسیهای مربوط به اصلاح ساختار دستگاههای فرهنگی کشور شد.
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