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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره در صحنه‌های انقلاب حضور داشته‌اند

مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره در صحنه‌های انقلاب حضور داشته‌اند

یاسوج- نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه حضور مردم استان در عرصه‌های انقلاب، بر تداوم این نقش‌آفرینی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی عصر جمعه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی عرب‌انصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان مبارزات حضور داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و دفاع از نظام مشارکت فعالی داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم استان در دوران دفاع مقدس افزود: صحنه‌هایی که مردم کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس خلق کردند، نشان‌دهنده عمق علاقه و احساس مسئولیت آنان نسبت به انقلاب و کشور بود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند توسعه استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های اصلی، راه‌ها، خدمات و امکانات شهری در سال‌های پس از انقلاب قابل توجه بوده و امروز وضعیت استان با گذشته قابل مقایسه نیست.

ظرفیت‌های مردمی پشتوانه توسعه استان

آیت‌الله حسینی با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی کهگیلویه و بویراحمد، خواستار توجه بیشتر به توسعه استان و رفع مشکلات زیرساختی شد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در کشور و استان، به حضور مردم در اجتماعات شبانه ۱۹۴ شب گذشته اشاره کرد و گفت: مردم در شرایط دشوار، از سرما و بارش برف و باران تا گرمای تابستان، در اجتماعات عظیم شبانه برای خون‌خواهی امام شهید، حمایت از نیروهای مسلح، بیعت با رهبر معظم انقلاب و صیانت از امنیت کشور حضور یافتند.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی عرب‌انصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این شورا ارائه کرد.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارای وظایف حاکمیتی است، گفت: مأموریت این شورا صرفاً برگزاری مراسم و مناسبت‌ها نیست و در سال‌های اخیر تلاش شده فعالیت‌های آن از برگزاری صرف مراسم فراتر رفته و تولید محتوا، پژوهش، ارتقای سواد رسانه‌ای نیروها و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام عرب‌انصاری افزود: امروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارای یک شبکه تبلیغی در کشور است و برای مناسبت‌های مختلف، شعار، پیام و محتوای مورد نیاز تولید و در اختیار استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها قرار می‌گیرد.

وی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را یک قرارگاه فرهنگی و تبلیغی دانست و تصریح کرد: با تقویت ارتباط با دستگاه‌های مختلف و ارتقای سطح کیفی نیروها تلاش شده ظرفیت شورا برای انجام مأموریت‌های فرهنگی و تبلیغی افزایش یابد.

نقش شورا در مقاطع حساس کشور

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به نقش این شورا در مقاطع حساس کشور، اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، شورا از نخستین ساعات با اطلاع‌رسانی و صدور اطلاعیه‌ها وظایف خود را انجام داد و تلاش کرد زمینه حضور و انسجام مردم در صحنه را فراهم کند.

حجت الاسلام عرب‌انصاری با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحران‌ها، گفت: مردم ایران اهل بصیرت هستند و شرایط را تشخیص می‌دهند، اما دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه دارند زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم کنند.

وی از همراهی ائمه جمعه، سپاه، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها قدردانی کرد و افزود: این همکاری‌ها موجب شده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در شرایط حساس با سرعت و اثربخشی بیشتری عمل کند.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در پایان بر ضرورت حفظ و تقویت ظرفیت حاکمیتی این شورا تأکید کرد و خواستار توجه به مأموریت‌های آن در بررسی‌های مربوط به اصلاح ساختار دستگاه‌های فرهنگی کشور شد.

کد مطلب 6944050

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