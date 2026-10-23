به گزارش خبرنگار مهر، فروغ شباهنگ در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه یاسوج در حاشیه آیین عبادی سیاسی نماز جمعه یاسوج، با اشاره به اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: در چارچوب این طرح، بیماران از طریق ارجاع به پزشک خانواده و سپس پزشک متخصص، خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و هزینه‌های پرداختی آنان در مقایسه با مراجعه مستقیم به مراکز درمانی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی افزود: چهار ویزیت نخست بیماران در این طرح به‌صورت نظام‌مند و از طریق فرایند ارجاع انجام می‌شود و بیمه‌شدگان می‌توانند با استفاده از این مسیر، خدمات درمانی را با هزینه کمتری دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هزینه دارو، خدمات پاراکلینیکی، آزمایش‌ها و ویزیت پزشک متخصص نیز در صورت رعایت نظام ارجاع با تعرفه کمتری محاسبه می‌شود، تصریح کرد: در صورت نیاز به بستری، بیمه‌شدگانی که از مسیر ارجاع پزشک خانواده به مراکز درمانی مراجعه کنند، از خدمات بستری رایگان بهره‌مند خواهند شد.

شباهنگ با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای موفق این طرح، ادامه داد: استفاده از ظرفیت پزشک خانواده علاوه بر کاهش پرداخت از جیب بیماران، در پیشگیری به‌موقع از بیماری‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی دولت و مدیریت بهینه منابع نظام سلامت نیز نقش مؤثری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های بیمه سلامت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۲ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و نشان‌دار شده‌اند و برای حمایت از این بیماران، ۴۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به حمایت‌های این سازمان از زوج‌های نابارور، بیان کرد: خدمات درمان ناباروری با پوشش ۹۰ درصدی تعرفه در بخش دولتی و ۶۰ درصدی در بخش خصوصی ارائه می‌شود و متقاضیان می‌توانند از این حمایت‌ها استفاده کنند.

شباهنگ با اشاره به روند افزایشی بیماری‌های غیرواگیر و چاقی، بر ضرورت ترویج سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و افزایش فعالیت بدنی تأکید کرد و افزود: سالمندان و میانسالان با اصلاح سبک زندگی، رعایت اصول تغذیه سالم، حفظ ارتباطات اجتماعی و پایش مستمر وضعیت سلامت خود می‌توانند از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کنند و دوران سالمندی سالم‌تر و پویاتری داشته باشند.

وی در ادامه از آمادگی سامانه ارتباطی ۱۶۶۶ برای پاسخگویی به پرسش‌ها و دریافت شکایت‌های مردمی خبر داد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به بیمه‌شدگان و دریافت گزارش‌های آنان درباره مراکز درمانی است.

مدیرکل بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد در پایان با هشدار نسبت به استفاده غیرقانونی از دفترچه یا بیمه‌نامه دیگران، خاطرنشان کرد: استفاده از پوشش بیمه‌ای افراد دیگر تخلف محسوب می‌شود و بیمه‌شدگان باید از ارائه یا استفاده غیرمجاز از اطلاعات و مدارک بیمه‌ای دیگران خودداری کنند.