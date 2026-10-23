به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه هیر اظهار کرد: در شرایط امروز، ما از همه ابعاد در حال جنگ هستیم. دشمنان نیز تلاش می‌کنند با اتخاذ راهکارهای مختلف، طرف مقابل خود را برای همیشه از صفحه روزگار حذف کنند. آن‌ها مانده‌اند که چگونه این رویارویی را آغاز کنند و از چه راهی وارد شوند. از طرفی، ما آن‌ها را تحریم کرده‌ایم و گلویشان را در تنگه هرمز تحت فشار قرار داده‌ایم و آن‌ها دارند خفه می‌شوند. روزبه‌روز نیز اعتراضات و اختلافات در کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی بیشتر شده و بسیاری، آمریکا و اسرائیل را عامل این شرایط می‌دانند.

وی افزود: فلذا آن‌ها مانده‌اند که چگونه شروع کنند؛ آیا با یک ترور دیگر وارد عمل شوند؟ آیا با هلی‌برن و حمله زمینی شروع کنند؟ آن‌ها با هیچ‌کدام از این روش‌ها نتوانستند به نتیجه برسند و برگشتند. بنابراین به دنبال این هستند که اختلافات داخلی ایران را افزایش دهند و سپس حمله کنند تا ایران را ضعیف‌تر ببینند. آن‌ها به دنبال چنین فرصتی هستند.

امام جمعه هیر گفت: ترامپ ملعون آمد و گفت فلانی با ماست و فلانی با ما نیست. آن‌ها می‌خواهند مردم را به دو دسته تقسیم کنند و مردم را به جان یکدیگر بیندازند. مردم عزیز، دشمن اتحاد ما را هدف گرفته است. هر کسی که به اختلاف دامن بزند و جبهه خودی را بزند، چه دانسته و چه ندانسته، در جبهه دشمن کار می‌کند.

حجت الاسلام صفری خاطرنشان کرد: هر کجا اختلاف باشد، از خدا، اهل‌بیت(ع)، ملائکه، صفا و صمیمیت، مهربانی، همدلی و پیشرفت خبری نخواهد بود. تا زمانی که امت واحد نباشد، از ظهور خبری نیست. کسانی که اختلاف ایجاد می‌کنند، قلب امام زمان(عج) را خون کرده و ظهور را به تأخیر می‌اندازند.

وی اظهار کرد: ما در این دنیای پنج‌روزه و در این شرایط بسیار مهم و حساس، باید فقط به فکر خدمت باشیم؛ باید صفا و همدلی داشته باشیم و زمینه‌ساز ظهور باشیم. اگر ۱۲۴ هزار پیامبر در یک زمان حضور داشتند و حرف و پیام آن‌ها دو تا نبود، هیچ اختلافی نیز میان مردم وجود نداشت.

امام جمعه هیر ادامه داد: این تجمعات، جلوی اختلافات و نقشه‌ها و فکرهای بد دشمنان را می‌گیرد. این ملتی که ۲۳۰ روز در خیابان‌ها حضور دارند، سهم عظیمی در ظهور، امنیت، پیشرفت و آینده جامعه دارند. همه انسان‌های آزاده دنیا به این ملت مدیون هستند و چشم به این مردم دوخته‌اند تا با جهاد حضور خود، کار را تمام کنند. برای اینکه کار را تمام کنیم، بصیرت و اخلاص فاطمی لازم است. باید چشم به دستور ولی‌فقیه داشته باشیم و با اخلاص بیشتر و وحدت بیشتر حرکت کنیم.

حجت الاسلام صفری بیان کرد: در ایام فاطمیه نیز برنامه‌های خوبی با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت(ع) برگزار خواهد شد. از همه مردم عزیز درخواست می‌کنیم در این برنامه‌ها پرشور شرکت کنند.

امام جمعه هیر در بخش دیگری از سخنان خود به افتخارآفرینی جوانان کشور در عرصه ورزش اشاره کرد و گفت: قهرمانی تیم ملی امید در کشتی فرنگی و کشتی آزاد در مسابقات جهانی، با کسب ۹ مدال طلا، افتخار بزرگی برای کشور است. پرچم ایران، سرود ایران، مدال جهانی و قهرمانی، همه این‌ها افتخارآفرین است و این موفقیت را به این جوانان، مربیان و ملت ایران تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. بخش ما نیز سهم بزرگی در ورزش دارد و باید این ظرفیت را بیشتر احیا کنیم. در منطقه ما قهرمانان و پهلوانان زیادی وجود دارند و این خطه، قهرمان‌پرور است. باید هم ورزش همگانی و هم ورزش قهرمانی را در منطقه ترویج و تقویت کنیم.

حجت الاسلام صفری ادامه داد: این خطه قهرمان‌پرور امثال پیمان ماهری‌پور را زیاد دارد و باید زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان منطقه فراهم کنیم. پیام آقا نیز دل ملت، قهرمانان و جوانان را شاد کرده و امید بیشتری به جامعه و جوانان داده است.

وی در ادامه به دیدار از مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در شهر آراللو اشاره کرد و افزود: توفیق شد از این مرکز دیدار کنیم و واقعاً حال معنوی بسیار خوبی داشت. همه ما موظف هستیم از این فرشته‌های پاک و معصوم، حمایت همه‌جانبه داشته باشیم. به این عزیزان سر بزنید و آن‌ها را تنها نگذارید و از آن‌ها یاد کنید.

امام جمعه هیر خاطرنشان کرد: مطمئن باشید نذر کردن برای این عزیزان، صددرصد مورد قبول و عنایت خداوند متعال است.در باغ و میوه نیز به آن‌ها سهمی بدهیم و آن‌ها را در خیرات و نعمت‌هایی که خداوند به ما عطا کرده، شریک کنیم.