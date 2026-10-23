به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با بیان اینکه مردم لرستان قدردان خدمات نظام جمهوری اسلامی هستند و می‌بینند در این روزهای سخت و دشوار جنگ هم کار عمران و سازندگی وجود دارد، اظهار داشت: اما مردم ما در شهر خرم‌آباد از پستی‌وبلندی خیابان‌های اصلی و فرعی، کوچه‌های اصلی و فرعی، نابسامان بودن کوچه‌ها و خیابان‌ها در چهارگوشه شهر رنج می‌برند.

انتقاد از وضعیت آسفالت معابر و خیابان‌های خرم‌آباد

وی با طرح این سؤال که چند باید سپری شود که مردم شاهد بهبود وضعیت خیابان‌ها و کوچه‌ها باشند؟ گفت: هر وقت که ما مردم را می‌بینیم یکی از خواسته‌هایشان همین مطلب است، چقدر باید سپری شود؟ سازمان بازرسی باید خیلی زودتر از اینها به این مسئله ورود پیدا می‌کرد و ورود باید پیدا کند، نهایتی برای این باید تعیین شود، بارها در این سخنگاه از وضعیت نامطلوب خیابان‌ها و کوچه‌ها در شهر خرم‌آباد سخن گفته‌ام، البته برخی از شهرهای دیگر هم ممکن است چنین باشند، ولی وضعیت خرم‌آباد نامطلوب است و باید اقدام اساسی شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: اگر خدمت گذارانی که وظایفی در اینجا دارند، این سخنگاه در اختیارشان است، بیایند به مردم اعلام کنند که چرا چهار سال، پنج سال، ۱۰ سال وضعیت خیابان‌ها این‌چنین است؟

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به انتقال ادارات از خیابان‌های اصلی شهر به جاهای دیگر، گفت: باید مکان‌های دیگر که احداث می‌شوند هم به چهارگوشه شهر منتقل شوند تا مردم در رنج و زحمت نباشند.

حسن‌نیت سیاسی با شیطان بزرگ و رژیم صهیونی راه به جایی نمی‌برد

وی با بیان اینکه مردم ما مردمی وطن‌دوست هستند، اسلام و نظام اسلامی را دوست دارند، در راه آن جان داده‌اند، گفت: اگر چه در مسئله معیشت در جهات گوناگون در سختی و دشواری هستند، اما از مقاومت و دفاع از آب‌وخاک و حمایت از نیروهای مسلح به واسطه چنین سختی‌هایی این مردم عقب‌نشینی نخواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: گران‌فروشی در اجتماع ما هست، حرام‌خواری هست، زیاده‌خواهی هست، ولی این مردم آماده مقابله با دشمن پلید هستند، آماده یک نبرد خونین با دشمنان آمریکایی و صهیونی هستند، همان‌طور که اعلام شده است، تا شرایط هفت‌گانه ایران عملاً پذیرفته نشود، خبری از مذاکره و باز شدن تنگه هرمز نخواهد بود، ما با شیطان بزرگ روبرو هستیم، با شما مذاکره کردند، شما را به کشور اروپایی بردند، آنجا امضا کردید، از آنجا آمدید رفتید قطر و برگشتید و اعلام کردید که اموال مسدود شده آزاد شد، اما چنین نشد، شما مبنا را بر حسن‌نیت سیاسی گذاشتید، عمر حسن نیست سیاسی با شیطان بزرگ تمام شده است، امام شهید فرمود که شما را وادار می‌کنند به تعهدات خود عمل کنید، بعد به ریش شما هم می‌خندند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: باید مقابل شیطان بزرگ هوشیار و بیدار بود، عده‌ای در داخل کشور علی‌رغم اینکه به‌ظاهر مسئولیتی ندارند، اما مبنا را بر حسن‌نیت سیاسی گذاشته‌اند؛ حسن‌نیت سیاسی با شیطان بزرگ و رژیم صهیونی راه به جایی نمی‌برد، آن ترامپ احمق و نخست‌وزیر کودک‌کش رژیم صهیونیستی سخن از نابودی و تجزیه ایران و نابودی ملت ایران می‌کنند، ما از دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه می‌خواهیم پاسخ اینها را کوبنده بدهد، همان‌طور که نیروهای مسلح پاسخ کوبنده می‌دهند.

دستگاه دیپلماسی ایران نباید منفعلانه عمل کند

وی افزود: وقتی منفعلانه برخورد کردید، آن موقع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از شما مطالبه خسارت می‌کنند، وقتی دستگاه دیپلماسی ما و وزارت خارجه ما منفعلانه برخورد کند، این‌چنین هم زیاده‌خواهی می‌کنند، قبل از اینکه آنها مطالبه خسارت کنند، شما باید مطالبه خسارت جانی و مالی کنید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: آن روزی که آن بیت نورانی را موشک زدند، آن روزی که امام این امت را شهید کردند، اگر کاخ این سلاطین را به لرزه در می‌آوردید این‌قدر پررویی نمی‌کردند، هر از چند گاهی فرمانده ارتش یکی از کشورهای هم‌جوار ما وقتی که قیمت نفت بالا می‌رود، سروکله‌اش در ایران پیدا می‌شود، باید به اینها پاسخ کوبنده داد که الحمدلله پاسخ کوبنده هم گرفتند، باید مقابل این دشمن پلید و دو جرثومه فساد بااقتدار ایستاد، هر عقب‌نشینی کلامی و ضعف نشان‌دادن، نتیجه‌اش پشیمانی است، این مردم مبعوث انتظارشان از دستگاه دیپلماسی سخنان تهاجمی و اقداماتی است که دل دشمن را بلرزاند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، عنوان کرد: مردم مبعوث انتظار دارند دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه هم تراز خودش را در میزان این مردم مبعوث و نیروهای مسلح و شجاع و مقتدر بالا بیاورد.