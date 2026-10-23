رفع فوری نقص گرمایشی مدارس جعفرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر باقری در خطبه های این هفته نماز جمعه جعفرآباد اظهار کرد: حضرت زهرا (س) تنها یک شخصیت در تاریخ نیست، بلکه در میانه تلاطم‌های تاریخی، الگوی «تداوم تمامی ارزش‌هایی» است که یک انسان می‌تواند داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به خطبه هفته گذشته خود با موضوع «علت دشمنی آمریکا با ایران چیست؟» تصریح کرد: آمریکا نشان داده است با هر انقلابی، با هر شعار و رویکردی، در هر کجای دنیا که بوی استقلال و عدم وابستگی داشته باشد، مخالف است؛ چراکه استقلال آن کشورها منافع آمریکا را تهدید می‌کند.

امام جمعه جعفرآباد افزود: آمریکا می‌ترسد آن انقلاب‌ها و استقلال‌طلبی‌ها به یک سنت و سیره در دنیا تبدیل شود و وقتی «فتح‌الباب» اتفاق افتاد و سایر کشورها نیز چنین جرئت یا توقعی پیدا کردند، آنگاه باید فاتحه آمریکا به‌عنوان ابرقدرت را خواند.

وی با بیان نمونه‌های منطقه‌ای ترس از تبدیل‌شدن این سنت، خاطرنشان کرد: در بازه زمانی کوتاهی در جامعه عربی، صدام حسین در عراق برکنار و اعدام شد؛ رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان، کشته شد؛ بن‌علی در تونس ساقط شد؛ حسنی مبارک و محمد مرسی در مصر برکنار و در نهایت زندانی و کشته شدند؛ معمر قذافی در لیبی در کف خیابان کشته شد؛ و علی عبدالله صالح در یمن استعفا داد، برکنار و چند سال بعد کشته شد.

باقری در ادامه به تحولات ترکیه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، کودتا علیه اردوغان و دولت ترکیه شدت گرفت. عربستان سعودی و به‌ویژه امارات، روابط بسیار سرد، پرتنش و رقابتی با دولت ترکیه و شخص اردوغان داشتند؛ با این حال، در شب کودتا، ریاض و ابوظبی به سرعت از دولت قانونی اردوغان حمایت کردند و مخالف سرنگونی خشونت‌آمیز او شدند.

وی علت این موضع‌گیری را چنین تبیین کرد: پادشاهی‌های سنتی خلیج فارس و در رأس آن‌ها عربستان، به‌شدت نگران بودند که اگر «سرنگونی با زور، کودتا و قتل رهبران مستقر» در منطقه به یک رویه و سنت تبدیل شود، این سناریوی خطرناک دیر یا زود دامان خود آن‌ها را نیز خواهد گرفت و امنیت تاج و تخت پادشاهان و امیران خلیج فارس را به خطر خواهد انداخت. آمریکا نیز در سطح جهانی چنین تزی دارد.

امام جمعه جعفرآباد با اشاره به نمونه‌های جهانی، اظهار داشت: در آسیا، جنگ ویتنام یکی از بارزترین مصادیق است؛ انقلاب ویتنام برای استقلال از فرانسه و سپس مقاومت در برابر ایالات متحده انجام شد و لذا سریع با تهاجم نظامی و اقتصادی بی‌سابقه مواجه شد. این جنگ نه‌تنها یک درگیری نظامی، بلکه تقابل دو نظام تمدنی و سیاسی بود که در نهایت منجر به تغییر نقشه قدرت در شرق آسیا شد.

وی ادامه داد: در آمریکای لاتین نیز که انقلاب‌ها با هدف رهایی از وابستگی اقتصادی و سلطه سیاسی ایالات متحده شکل گرفت، همین سرنوشت تکرار شد. انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ نماد مقاومت در برابر نفوذ ایالات متحده در نیم‌کره غربی است؛ این کشور بلافاصله با تهاجم نظامی (مانند عملیات خلیج خوک‌ها) و سپس دهه‌ها محاصره اقتصادی روبه‌رو شد تا الگوی نوپای خودکفایی و استقلال در سایه انقلاب را از بین ببرند.

باقری افزود: در ونزوئلا نیز در دهه‌های اخیر، تغییرات سیاسی و اقتصادی که با شعار «نظم نوین آمریکای لاتین» همراه بود، با موج عظیمی از تحریم‌های سنگین و تلاش برای تغییر رژیم از طریق فشار سیاسی و اقتصادی مواجه شد. هدف اصلی آمریکا، جلوگیری از ایجاد یک بلوک اقتصادی مستقل از نفوذ دلار و ساختار مالی غرب بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نمونه‌های آفریقا اشاره کرد و گفت: انقلاب الجزایر (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) را مطالعه کنید؛ زمانی که الجزایر خواست از سلطه و استعمار فرانسه رهایی یابد، یکی از خونین‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌ها به راه انداخته شد و فرانسه با تمام توان نظامی خود تلاش کرد این انقلاب را سرکوب کند تا از دست دادن منابع و جایگاه استراتژیک خود در شمال آفریقا را جبران کند. همچنین انقلاب آنگولا و موزامبیک در جنوب قاره آفریقا را مطالعه کنید که وقتی انقلاب کردند تا منابع طبیعی کشور خود را از استثمار قدرت‌های اروپایی خارج کنند، چه بلایی بر سرشان آوردند.

امام جمعه جعفرآباد در ادامه با اشاره به تاریخ ایران تصریح کرد: چرا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اتفاق افتاد؟ چون مصدق به دنبال استقلال ایران بود و صنعت نفت را ملی اعلام کرد؛ آمریکا مصدقی را که به‌طور کاملاً دموکراتیک انتخاب شده بود، با کودتا سرنگون کرد.

وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل برای رفع برخی نواقص مدارس جعفرآباد، گفت: یک مطالبه بسیار جدی و حیاتی وجود دارد که سلامت دانش‌آموزان و کیفیت آموزش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن اینکه تعداد قابل توجهی از مدارس جعفرآباد، خصوصاً پانسیون‌ها، دارای نقص سیستم گرمایشی هستند. این مسئله باید تا مهرماه حل می‌شد ولی متأسفانه حل نشده است. در این زمینه هیچ توجیهی قابل قبول نبوده و باید سریعاً به این مسئله اقدام و توجه کنند.