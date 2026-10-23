امام جمعه قشم: مشکلات معیشتی مردم باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان قشم، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و اظهار داشت: فاطمیه اول و دوم باید با توجه و اهتمام شایسته برگزار شوند؛ چراکه عزاداری برای حضرت صدیقه شهیده(س)، فرصتی ارزشمند برای ترویج معارف دینی، تقویت ایمان و الگوبرداری از سیره، عفاف و سبک زندگی آن حضرت است؛ آموزه‌هایی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

قهرمانی‌های ورزشی فرصتی برای تقویت هویت ملی و امید اجتماعی

امام جمعه قشم در ادامه با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب درباره قهرمانان ورزشی، توجه ایشان به ورزشکاران را فراتر از تجلیل از یک موفقیت ورزشی دانست و تصریح کرد: افتخارآفرینی جوانان در عرصه ورزش، با امید اجتماعی، هویت ملی و جایگاه ایران در افکار عمومی جهان پیوندی عمیق دارد.

وی افزود: تأکید بر پرچم جمهوری اسلامی ایران، سرود ملی، تلاش مربیان و آینده کشور، موفقیت فردی و تیمی ورزشکاران را به افتخاری جمعی و ملی تبدیل می‌کند و ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی ایران را به نمایش می‌گذارد.

حاجبی با بیان اینکه نماز جمعه تریبون تبیین مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقویت‌کننده بصیرت عمومی است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، دستاوردهای ورزشی و ملی، در کنار ایستادگی ملت ایران در جنگ‌های اخیر و تحولات مرتبط با تنگه هرمز، ظرفیت مهمی برای تقویت روحیه عمومی و امیدآفرینی در جامعه به شمار می‌روند.

جهاد تبیین؛ مسئولیتی همگانی در برابر جنگ روانی دشمن

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ترس، ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی، جهاد تبیین را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: فعالان مساجد، نمازگزاران، نیروهای مؤمن و انقلابی و فعالان رسانه‌ای باید در برابر عملیات روانی و روایت‌سازی‌های تحریف‌آمیز دشمن نقش‌آفرینی کنند و اجازه ندهند واقعیت‌های جامعه وارونه جلوه داده شود.

امام جمعه قشم با تأکید بر ضرورت تفکیک میان مطالبه‌گری معیشتی و تلاش برای تضعیف انسجام ملی اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید به‌درستی دیده شود و مسئولان نیز برای رفع آن‌ها تلاش جدی داشته باشند؛ اما نباید از این مشکلات برای تضعیف روحیه مقاومت، ایجاد ناامیدی و خدشه‌دار کردن وحدت جامعه استفاده کرد.

وی افزود: ملت ایران با وجود فشارها و دشواری‌ها، بر ایستادگی خود پایبند است و حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن، از ضرورت‌های اساسی امروز کشور به شمار می‌رود.

تأکید بر شایسته‌سالاری در انتصابات شهرستانی

حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت پرهیز از مداخلات سیاسی و جناحی در انتصابات شهرستانی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با جان، سلامت و آموزش مردم، تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باید بر پایه شایستگی، تخصص، عملکرد و خدمات افراد انجام شود و نباید با تصمیم‌های نادرست، مدیران پرتلاش و خدمتگزاران مردم را دلسرد کرد.

وی با بیان اینکه همواره تلاش کرده است در امور عزل و نصب‌ها دخالت نکند، خاطرنشان کرد: در موضوعاتی که مستقیماً با جان مردم و مسائل اساسی جامعه ارتباط دارند، نمی‌توان بی‌تفاوت بود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود مسئولان با دقت، انصاف و دوراندیشی تصمیم بگیرند و مصالح عمومی را بر ملاحظات سیاسی و جناحی مقدم بدانند.

امام جمعه قشم همچنین از استاندار هرمزگان خواست به این دغدغه توجه جدی داشته باشد و فرماندار شهرستان نیز مطالبات و نگرانی‌های مردم را در این زمینه به مسئولان استانی منتقل کند.

خدمتگزاران مردم، سرمایه‌های ارزشمند قشم هستند

وی در پایان با اشاره به شرایط دشوار کنونی، مدیران خدمتگزار، رزمندگان، نیروهای بسیجی، مجاهدان عرصه خدمت و کسبه‌ای را که در کنار مردم ایستاده‌اند، از سرمایه‌های ارزشمند شهرستان برشمرد و تأکید کرد: نباید با سخنان، تصمیم‌ها یا رفتارهای نادرست، زمینه دلسردی این نیروها را فراهم کرد؛ بلکه باید با قدردانی از تلاش‌های صادقانه آنان، زمینه تقویت همدلی، حفظ سرمایه اجتماعی و تداوم خدمت‌رسانی به مردم را فراهم ساخت.

حاجبی خاطرنشان کرد: صیانت از انسجام ملی، تقویت امید اجتماعی، توجه واقعی به مطالبات مردم و حمایت از نیروهای صادق و خدمتگزار، مسئولیت مشترک مردم و مسئولان است؛ مسئولیتی که تحقق آن می‌تواند جامعه را در برابر فشارها و جنگ روانی دشمن مقاوم‌تر کند.