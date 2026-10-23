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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

برگزاری اختتامیه سومین دوره طرح«معلم،معمار آینده»در کهگیلویه وبویراحمد

برگزاری اختتامیه سومین دوره طرح«معلم،معمار آینده»در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- آیین اختتامیه سومین دوره طرح «معلم، معمار آینده» کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت کشور و جمعی از مسئولان استانی در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه آیین اختتامیه سومین دوره طرح «معلم، معمار آینده» کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئول قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت کشور و جمعی از مسئولان استانی در یاسوج برگزار شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در کهگیلویه و بویراحمد، در این آیین اظهار کرد: سومین دوره طرح «معلم، معمار آینده» با هدف توانمندسازی معلمان و کمک به تحقق عدالت آموزشی، از آذرماه سال گذشته با مشارکت بیش از ۸۰۰ نفر از معلمان دوره ابتدایی آغاز شد.

صادق انصاری‌نیا افزود: شرکت‌کنندگان در این طرح طی یک دوره آموزشی شش‌ماهه، از آموزش‌های حضوری و مجازی بهره‌مند شدند و در پایان، ۷۰ نفر از معلمان به‌عنوان منتخبان این دوره برای حضور در آیین اختتامیه انتخاب شدند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی به‌کارگرفته‌شده در این طرح گفت: در طراحی و اجرای این دوره از توان علمی مؤلفان کتاب‌های درسی و استادان مجرب استفاده شده است تا زمینه ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی فراهم شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این طرح در راستای تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در سطح ملی طراحی و اجرا شده است و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی معلمان در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

طرح «معلم، معمار آینده» با تمرکز بر ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان، در پی تقویت کیفیت آموزش و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی عادلانه‌تر است.

کد مطلب 6987252

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