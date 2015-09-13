کسب یک امتیاز در قم برای آذرخش غنیمت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روزپیکر شامگاه یکشنبه پس از تساوی تیمش برابر یاسین پیشروی قم در لیگ بر‌تر فوتسال که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرایطی برابر یاسین پیشرو به تساوی رسیدیم که شایستگی کسب ۳ امتیاز را داشتیم اما نتوانستیم از گل پیروزی بخش خود محافظت کنیم.

وی افزود: کسب یک امتیاز از قم غنیمت است زیرا بازی با نمایندگان قم در این شهر برای هر تیمی دشوار است اما می‌توانستیم ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم که در ۳۰ ثانیه گل تساوی را دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتسال آذرخش هرمزگان درباره تمارض دروازه‌بان این تیم در لحظات پایانی بازی گفت: من با این مسائل مخالف هستم و در آن صحنه هم به وی تذکر دادم که از جایش بلند شود اما این مسئله فقط‌‌ همان یک مورد بود و دروازه‌بان یاسین پیشرو در لحظاتی که تیمش از ما جلو بود چند بار اقدام به این کار کرد.

روزپیکر بیان داشت: این مسائل به نوعی طبیعی است که بازیکن بخواهد با این کار‌ها فشار حمله حریف را بگیرد اما تیم ما به دنبال این مسائل نبود.

وی عنوان کرد: تیم جوانی داریم که با گذشته ۹ هفته تاکنون وضعیت بهتری نسبت به ابتدای فصل دارد و قطعا هفته به هفته وضعیت بهتری پیدا می‌کند و می‌تواند به نتایج بهتری در نیم فصل دوم برسد.

سرمربی تیم فوتسال آذرخش هرمزگان تصریح کرد: آذرخش هرمزگان تیمی بومی است که تنها یک بازیکن غیر بومی دارد و بازیکنان آن‌‌ همان نفراتی هستند که از لیگ دسته دوم و دسته اول با این تیم بوده‌اند.