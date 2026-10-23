دلسوختگان قم در خانه مغلوب گهرزمین سیرجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان قم عصر جمعه اول آبان‌ماه در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، در ورزشگاه شهید حیدریان قم به مصاف گهرزمین سیرجان رفت و در پایان دیداری نزدیک و پرتحرک، با اختلاف یک گل نتیجه را به میهمان خود واگذار کرد.



شاگردان حسین صبوری در این مسابقه برابر یکی از مدعیان قدرتمند لیگ برتر قرار گرفتند و با وجود تلاش برای تغییر نتیجه، نتوانستند از فرصت‌های خود برای گشودن دروازه حریف بهره ببرند.



گهرزمین سیرجان که در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد، با اتکا به عملکرد بازیکنان خود موفق شد از این دیدار خارج از خانه سه امتیاز کسب کند و جایگاهش را با پیروزی در این مسابقه تقویت کند.



تک‌گل این مسابقه را حسین طیبی، بازیکن ملی‌پوش و باتجربه تیم گهرزمین سیرجان، به ثمر رساند تا همین گل، نتیجه نهایی دیدار دو تیم را تعیین کند.



دلسوختگان قم پس از دریافت گل، برای جبران نتیجه تلاش کرد و به‌ویژه در نیمه دوم در پی استفاده از موقعیت‌های هجومی و باز کردن دروازه حریف بود، اما حملات نماینده قم به گل تساوی منجر نشد.



حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه شهید حیدریان نیز از ویژگی‌های این دیدار بود و هواداران قمی در جریان مسابقه از نماینده استان خود حمایت کردند، با این حال دلسوختگان در پایان از دستیابی به امتیاز خانگی بازماند.



تیم فوتسال دلسوختگان قم در ادامه برنامه مسابقات لیگ برتر، پنجشنبه هفتم آبان‌ماه در چارچوب هفته دهم رقابت‌ها برابر تیم دائم‌پناه مشهد قرار می‌گیرد و برای جبران نتیجه این دیدار خانگی به میدان خواهد رفت.

