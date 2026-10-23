بررسی موانع تولید ۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، عصر جمعه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان کلیبر، با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید اظهار کرد: هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی موجب شد واحدهای تولیدی استان در اوج جنگ نه نیروی انسانی خود را تعدیل کنند و نه تعطیل شوند.

وی با تأکید بر نقش تصمیمات ستاد تسهیل در حل مشکلات تولیدکنندگان افزود: مصوبات این ستاد می‌تواند در رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و تسهیل ادامه فعالیت آن‌ها مؤثر باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل مناطق مختلف استان بیان کرد: دغدغه‌های شهرستان‌ها، به‌ویژه کلیبر، در حوزه‌های عمرانی و توسعه‌ای باید پیگیری شود و برای رفع مشکلات موجود اقدامات لازم صورت گیرد.

سرمست همچنین ظرفیت‌های معدنی و گردشگری کلیبر را از زمینه‌های توسعه اقتصادی این شهرستان برشمرد و بر ضرورت فراهم کردن بستر بهره‌برداری از این توانمندی‌ها و تحقق توسعه متوازن منطقه تأکید کرد.

در این نشست، پرونده ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی شهرستان کلیبر در زمینه مسائل بانکی، تأمین انرژی و تسهیلات بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها به تصویب رسید.