محمدی: بانوان در مدیریت مصرف انرژی نقش محوری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی صبح دوشنبه در نشست مشاوران امور زنان، کارشناسان فرمانداری‌ها و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت سازوکارهای مدیریت مصرف انرژی، با اشاره به چالش‌های حوزه آب، برق و گاز اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، همراهی مردم و کشاورزان موجب شد بحران آب در تابستان امسال مدیریت شود، اما ناترازی انرژی در بخش‌های برق، گاز و سوخت همچنان به مشارکت و عزم جدی همگانی نیاز دارد.

وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، سرانه مصرف خانگی برق در ایران ۱۵۸ کیلووات اعلام شده که ۶ برابر میانگین جهانی عنوان شده است.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ۶۰ درصد مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی است، افزود: ۱۰ درصد از مصرف برق به بخش تجاری و ۳۰ درصد باقی‌مانده به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دارد.

محمدی با تأکید بر نقش بانوان، مشاوران امور زنان و خانواده‌ها در مدیریت مصرف انرژی، خواستار فرهنگ‌سازی و نظارت بر میزان مصرف در خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد.

وی تأکید کرد: بانوان می‌توانند با ترویج الگوی صحیح مصرف در خانواده‌ها و محیط‌های اداری، دولت را در مدیریت مصرف انرژی در فصل سرما و روزهای اوج مصرف یاری کنند تا احتمال قطعی برق و گاز کاهش یابد.