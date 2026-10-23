به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز، سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند شامگاه جمعه یکم آبان درباره نشست خبری پس از دیدار با پالایش نفت اصفهان که با تساوی خاتمه یافت، اظهار داشت: بازی در نیمه اول برای من دلچسپ نبود، صادقانه بگویم راحت گل می‌خوریم، پالایش نفت تیم بسیار خوبی است اما از ۳، ۴ موقعیت در نیمه دوم، ۲ گل زدند.

وی افزود: به اندازه موقعیت‌هایی که می‌سازیم نمی‌توانیم نتیجه بگیرم؛ از هواداران تشکر می‌کنم، امیدوارم در آینده جبران کنیم.

کشاورز تصریح کرد: در خصوص سپهر محمدی اعتقاد ندارم که باید تقصیر را گردن بازیکن انداخت؛ محمد جواد سفری دیشب به ما ملحق شد، سعی کردیم به او استراحت دهیم، راه طولانی را از برزیل پیموده بود و ۲ هفته بود که به دلیل فیفادی او را در اختیار نداشتیم.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند گفت: دوست دارم همه مسائل را فنی ببینم؛ حداقل ۲۰ موقعیت خلق کردیم، توپ‌های ۳۰ درصد را گل می‌خوریم و نمایش خوبی نداریم، هیچ تیمی به اندازه گیتی‌پسند بازی‌سازی و خلق موقعیت ندارد.

وی در خصوص داوری گفت: به تیم داوری خسته نباشید می‌گویم، ۲ ماه پیش جلسه‌ای در تهران برای VAR برگزار شد که از ۴ صبح تا ۳ عصر ادامه داشت، از آن جلسه گذشته و هیچ اتفاقی هم رخ نداده است.

کشاورز ادامه داد: این تکنولوژی‌ به فوتسال ما کمک می‌کند؛ وقتی می‌گویید هیچکس این تکنولوژی را ندارد و فقط ما داریم پس چرا استفاده نمی‌کنید

آقای تاج این موضوع در تلویزیون اعلام کردند اما نمی‌دانم چرا از آن استفاده نمی‌شود.

سرمربی گیتی‌پسند در پایان گفت: مهدی کریمی مصدوم است و احتمالا ۶ هفته او را در اختیار نخواهیم داشت.

دوست دارم اول شویم اما باید تلاش کنیم

مهرداد جابری، سرمربی تیم فوتسال پالایش‌نفت نیز پس از این دیدار اظهار داشت: دو سال است که شاهد شهرآورد زیبایی هستیم؛ بازی جذابی بود، گیتی‌پسند چرخش توپ خوبی داشت و در زمان‌هایی بهتر بود.

وی افزود: برنامه هایی که داشتیم اگر داوری کمی عادلانه تر بود، بازی به سود ما تمام می‌شد؛ ما روز اولی که شروع کردیم هدف حضور در بالای جدول را داشتیم.

جابری تصریح کرد: می‌خواستیم مقامی بهتر از سال قبل کسب کنیم، بازی‌های تماشاگرپسندی به نمایش می‌گذاریم؛ به دلیل پیش‌فصل بد، شروع خوبی در لیگ نداشتیم، دوست دارم در پایان فصل اول شویم اما باید تلاش کنیم.

سرمربی تیم فوتسال پالایش نفت گفت: اعتراض اولم این است که بعد از نتیجه ۳ بر یک، بازیکن گیتی‌پسند باید اخراج می‌شد چون با مشت بازیکن ما را زد، همچنین فکر می‌کنم گل چهارم گیتی‌پسند نیز در حالی به ثمر رسید که قبل از آن باید توپ در اختیار تیم ما قرار می‌گرفت.

وی در پایان گفت: ملی‌پوش افغانستانی ما دیروز به ما رسید، نمی‌توانستیم بدون هیچ تمرینی به او بازی دهیم و این گلایه را هم داریم که چرا بازیکن ما شب قبل از مسابقه از تیم ملی به تیم برمی‌گردد.