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۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۶

۴ کشور مسلمان: اشغالگری رژیم صهیونیستی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است

۴ کشور مسلمان: اشغالگری رژیم صهیونیستی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است

وزیران امور خارجه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نشست مشترک خود در استانبول، اشغالگری رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت کنندگان در نشست مشترک وزرای امور خارجه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در استانبول، بر ضرورت حل تمامی مناقشات منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید کردند.

حاضران دراین نشست، خواستار جلوگیری از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتی‌ها شدند و بر اهمیت امنیت دریانوردی در مسیرهای حیاتی تأکید کردند.

در این نشست، وزیران امور خارجه چهار کشور با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، خواستار بازگشایی سریع و عبور و مرور بدون مانع و ایمن کشتی‌ها از این مسیر شدند.

آن‌ها هشدار دادند که هرگونه اختلال در این مسیر، زنجیره تأمین جهانی و امنیت انرژی را مختل کرده و باعث آسیب به جمعیت‌های آسیب‌پذیر در منطقه می‌شود.

همچنین در این بیانیه مشترک، اشغالگری رژیم صهیونیستی به عنوان منشأ اصلی بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن توصیف شد.

وزرای امور خارجه این چهار کشور با حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل بر اساس مرزهای ۱۹۶۷، توقف فوری شهرک‌سازی‌ها و خشونت‌های مستمر در کرانه باختری و قدس را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تنش‌های دریای سرخ، بر ضرورت توقف اقدامات نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری تأکید و بر ضرورت بازگشت به روند سیاسی برای برقراری صلح پایدار در منطقه پافشاری کردند.

کد مطلب 6987472

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