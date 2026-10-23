به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت کنندگان در نشست مشترک وزرای امور خارجه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در استانبول، بر ضرورت حل تمامی مناقشات منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید کردند.

حاضران دراین نشست، خواستار جلوگیری از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتی‌ها شدند و بر اهمیت امنیت دریانوردی در مسیرهای حیاتی تأکید کردند.

در این نشست، وزیران امور خارجه چهار کشور با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، خواستار بازگشایی سریع و عبور و مرور بدون مانع و ایمن کشتی‌ها از این مسیر شدند.

آن‌ها هشدار دادند که هرگونه اختلال در این مسیر، زنجیره تأمین جهانی و امنیت انرژی را مختل کرده و باعث آسیب به جمعیت‌های آسیب‌پذیر در منطقه می‌شود.

همچنین در این بیانیه مشترک، اشغالگری رژیم صهیونیستی به عنوان منشأ اصلی بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن توصیف شد.

وزرای امور خارجه این چهار کشور با حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل بر اساس مرزهای ۱۹۶۷، توقف فوری شهرک‌سازی‌ها و خشونت‌های مستمر در کرانه باختری و قدس را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تنش‌های دریای سرخ، بر ضرورت توقف اقدامات نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری تأکید و بر ضرورت بازگشت به روند سیاسی برای برقراری صلح پایدار در منطقه پافشاری کردند.