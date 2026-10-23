گل محمدزاده: درگیری مسلحانه در بجنورد یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمد گل‌محمدزاده از وقوع درگیری مسلحانه در میدان خرمشهر بجنورد خبر داد و گفت: در پی این حادثه، یک نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

گل محمد زاده تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، این درگیری ناشی از اختلافات قبلی بوده که با حضور سریع مأموران انتظامی در محل، صحنه آرام و اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: فرد ضارب پس از وقوع درگیری از محل متواری شد، اما با تلاش مأموران کلانتری ۱۲، در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای بررسی ابعاد حادثه و روشن شدن جزئیات آن ادامه دارد.