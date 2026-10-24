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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

یک مصدوم درگیری در میدان خرمشهر بجنورد جان باخت؛ بازداشت چند مرتبط

یک مصدوم درگیری در میدان خرمشهر بجنورد جان باخت؛ بازداشت چند مرتبط

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از وقوع درگیری مسلحانه در میدان خرمشهر این شهر خبر داد که در پی آن، یک نفر جان باخت و چند نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد گل محمدزاده در خصوص درگیری مسلحانه شب گذشته در بجنورد، گفت: بیش از یک سال قبل میان دو گروه که ساکن روستاهای حاشیه‌ شهر بجنورد هستند، بر سر اختلافات خانوادگی درگیری رخ داد و در آن ماجرا یک نفر مصدوم شد.

وی افزود: این اختلاف کهنه، شب گذشته بار دیگر شعله ور شد و دو طرف در میدان خرمشهر با سلاح گرم با یکدیگر درگیر شدند.

سرهنگ گل محمدزاده اضافه کرد: در این حادثه یک نفر با سلاح شکاری مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، بامداد امروز جان باخت.

فرمانده انتظامی بجنورد بیان کرد: در همین ارتباط، چند نفر بازداشت شدند و یک قبضه سلاح شکاری نیز از آنان کشف شد.

وی افزود: خودروی آن‌ها نیز کشف و ضبط شده و پرونده با انجام اقدامات تکمیلی در اختیار پلیس‌آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

کد مطلب 6987923

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