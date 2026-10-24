یک مصدوم درگیری در میدان خرمشهر بجنورد جان باخت؛ بازداشت چند مرتبط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد گل محمدزاده در خصوص درگیری مسلحانه شب گذشته در بجنورد، گفت: بیش از یک سال قبل میان دو گروه که ساکن روستاهای حاشیه‌ شهر بجنورد هستند، بر سر اختلافات خانوادگی درگیری رخ داد و در آن ماجرا یک نفر مصدوم شد.

وی افزود: این اختلاف کهنه، شب گذشته بار دیگر شعله ور شد و دو طرف در میدان خرمشهر با سلاح گرم با یکدیگر درگیر شدند.

سرهنگ گل محمدزاده اضافه کرد: در این حادثه یک نفر با سلاح شکاری مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، بامداد امروز جان باخت.

فرمانده انتظامی بجنورد بیان کرد: در همین ارتباط، چند نفر بازداشت شدند و یک قبضه سلاح شکاری نیز از آنان کشف شد.

وی افزود: خودروی آن‌ها نیز کشف و ضبط شده و پرونده با انجام اقدامات تکمیلی در اختیار پلیس‌آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.