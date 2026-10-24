جهش قیمت نفت و گاز؛ آخرین تغییرات بازارهای جهانی انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آخرین داده‌های بازار جهانی انرژی، بهای انواع نفت خام و فرآورده‌های مرتبط با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. بر این اساس، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت (WTI Crude) با ثبت ۳.۸۰ دلار افزایش، معادل ۳.۸۲ درصد رشد، به رقم ۱۰۳.۳ رسید؛ همچنین نفت خام برنت (Brent Crude) که اطلاعات آن مربوط به ۶ ساعت گذشته است، با ۳.۵۵ دلار افزایش معادل ۳.۱۴ درصد رشد، روی عدد ۱۱۶.۷ ایستاد. نفت موربان (Murban Crude) نیز با ۳.۶1 دلار افزایش معادل ۳.۱۶ درصد رشد، به قیمت ۱۱۸.۰ معامله شد. در بخش گاز طبیعی (Natural Gas) شاهد افت ۰.۱۵۶ واحدی معادل ۵.۵۸ درصد کاهش بودیم که قیمت آن را به ۲.۶۴۰ رساند، در حالی که مخاطبان می‌توانند برای مشاهده بیشتر به لینک مربوط به ۱۵۰+ قیمت جهانی نفت مراجعه کنند.

در ادامه تحولات بازار انرژی، بنزین (Gasoline) با ۰.۰۳۵ واحد افزایش معادل ۱.۱۰ درصد رشد به نرخ ۳.۲۱۲ رسید و روغن گرمایشی (Heating Oil) با ۰.۰۵۲ واحد افزایش معادل ۱.۰۶ درصد رشد، رقم ۴.۹۸۴ را ثبت کرد. شاخص نفت میدلند WTI (WTI Midland) با ۳.۷۹ دلار افزایش معادل ۳.۷۷ درصد رشد به ۱۰۴.۴ بالغ شد، سبد نفتی اوپک (Opec Basket) با ۳.۸۰ دلار افزایش معادل ۳.۴۱ درصد رشد در سطح ۱۱۵.۱ قرار گرفت و در نهایت سبد نفتی هند (Indian Basket) با ۳.۲۶ دلار افزایش معادل ۲.۷۹ درصد رشد، عدد ۱۲۰۰ را به ثبت رساند.