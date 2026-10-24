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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۴

مامای روستا بعد از استخدام «ناپدید» می شود+فیلم

مامای روستا بعد از استخدام «ناپدید» می شود+فیلم

سخنگو و نماینده ماماهای روستایی، نسبت به سوءاستفاده از شرایط استخدامی ماماهای روستایی توسط دانشگاه های علوم پزشکی، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کمال الدینی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت که به بررسی مشکلات و چالش های ماماهای پزشک خانواده اختصاص داشت، گفت: دانشگاه های علوم پزشکی، ماما را برای روستا جذب کرده اند؛ اما این نیرو در بخش اداری دانشگاه مشغول به کار می شود و در نتیجه آن، مسئولیت این ماما بر عهده مامای پزشک خانواده روستایی می افتد.

سخنگو و نماینده ماماهای روستایی افزود: متاسفانه مشکل عدم به کارگیری ماماهای روستایی در مناطق روستایی، خیلی شایع است.

کمال الدینی، یکی دیگر از مشکلات ماماهای روستایی را، عدم تغییر وضعیت اسخدامی این نیروها عنوان کرد که بعد از ۲۱ سال خدمت؛ هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

کد مطلب 6987594
حبیب احسنی پور

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