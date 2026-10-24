کشف ۱۲ پرنده آبزی از متخلفان شکار و صید در مازندران

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت‌ها و عملیات‌های یگان حفاظت محیط زیست مازندران، انواع سلاح شکاری، ادوات صید، دام‌های هوایی و تجهیزات جذب پرندگان کشف و ضبط شد.

وی افزود: تخریب چهار چاله بازگیری پرندگان در میانکاله، شناسایی و تخریب بیش از ۲۰ رشته دام هوایی در فریدونکنار، کشف لاشه یک رأس کل وحشی در چالوس و ضبط سلاح و تجهیزات شکار در شهرستان‌های مختلف از جمله اقدامات انجام‌شده است.

زارع ادامه داد: در این عملیات‌ها، یک قطعه مرغابی از دام هوایی رهاسازی و یک جوجه جغد شاخدار نجات یافت. همچنین در برخورد با تخلفات قطع غیرمجاز درختان در محدوده کیاسر، دو دستگاه خودرو و ادوات مربوطه کشف و متخلفان دستگیر شدند.