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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۴

کشف ۱۲ پرنده آبزی از متخلفان شکار و صید در مازندران

کشف ۱۲ پرنده آبزی از متخلفان شکار و صید در مازندران

ساری- رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف انواع سلاح شکاری، ۱۲ قطعه پرنده آبزی، لاشه کل وحشی و تجهیزات شکار و صید غیرمجاز در عملیات‌های حفاظتی شهرستان‌های استان خبر داد.

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت‌ها و عملیات‌های یگان حفاظت محیط زیست مازندران، انواع سلاح شکاری، ادوات صید، دام‌های هوایی و تجهیزات جذب پرندگان کشف و ضبط شد.

وی افزود: تخریب چهار چاله بازگیری پرندگان در میانکاله، شناسایی و تخریب بیش از ۲۰ رشته دام هوایی در فریدونکنار، کشف لاشه یک رأس کل وحشی در چالوس و ضبط سلاح و تجهیزات شکار در شهرستان‌های مختلف از جمله اقدامات انجام‌شده است.

زارع ادامه داد: در این عملیات‌ها، یک قطعه مرغابی از دام هوایی رهاسازی و یک جوجه جغد شاخدار نجات یافت. همچنین در برخورد با تخلفات قطع غیرمجاز درختان در محدوده کیاسر، دو دستگاه خودرو و ادوات مربوطه کشف و متخلفان دستگیر شدند.

کد مطلب 6987631

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