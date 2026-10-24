تست پزشکی نهایی برای پای مصدوم کاپیتان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز شنبه آخرین تمرین خود را قبل از بازی با فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر انجام می دهد که پزشکان این تیم تصمیم به بررسی شرایط محمدحسین کنعانی زادگان کاپیتان اول سرخپوشان پایتخت دارند.

مدافع میانی پرسپولیس که ۲ بازی قبلی را به علت مصدومیت از دست داد به تمرینات گروهی بازگشته است تا احتمال حضورش در دیدار با فولاد افزایش پیدا کند.

کنعانی زادگان در صورت تایید پزشکان تیم قرار است در ترکیب اصلی قرار بگیرد تا جای محمدمهدی زارع را پر کند. زارع مدافع جوان این تیم که عملکرد بی نقصی در ۹ بازی گذشته سرخ ها داشته است در جریان بازی با مس شهربابک دچار آسیب دیدگی شد تا نتواند کار را ادامه دهد. همین موضوع حساسیت برای حضور کنعانی زادگان را بیش از پیش کرده است تا کادرفنی پرسپولیس بتواند خط دفاعی خود را برای آغاز بازی با فولاد بدون نگرانی از مصدومیت دوباره آنها انتخاب کند.

کنعانی زادگان در صورتی که بتواند در ترکیب اصلی بازی کند همراه با حسین ابرقویی در قلب دفاع قرار می گیرد تا بار دیگر بازوبند کاپیتانی را بازو ببندد.

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۴۵ فردا یکشنبه در ورزشگاه شهدلس شهرقدس برگزار می شود.