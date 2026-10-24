حمید مطهری: برای بزرگ شدن باید از پرسپولیس امتیاز بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور در جمع خبرنگاران گفت: با تیم بزرگ و قابل احترامی بازی داریم. پرسپولیس یکی از مدعیان است. اگر واقعا تیمی مثل ما که تا اینجای فصل شرایط خوبی داشته ایم می خواهیم بزرگ تر شویم باید از بازی های بزرگ امتیاز بگیریم. به بازیکنان تیم فولاد هم گفته ام در بازی های بزرگ باید با ذهنی که برد می خواهد خودشان را نشان دهد. حریف را خیلی ریزبینانه بررسی کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان افزود: توقع هواداران فوتبال در ایران با تماشای بازی های خارجی بالا رفته است. من خودم فوتبال تهاجمی دوست دارم و توقع این است هر دو تیم فوتبال زیبا و رو به جلویی را انجام دهند. امیدوارم همه از این فوتبال لذت ببرند.

او درباره برگزاری فشرده رقابت های فصل جاری لیگ برتر با ۱۸ تیم تاکید کرد:لیگ برتر فوتبال ایران پتانسیل ۱۸ تیمی شدن را ندارد. به هر حال اتفاقی است که افتاده و باید خودمان را با این شرایط وفق دهیم.

مطهری با اشاره به غیبت رامین رضاییان برای بازی فردا تاکید کرد: رضاییان دارد فیزیوترابی می کند و کم کم به شرایط تمرینی برمی گردد.

وی بار دیگر درباره اهمیت تقابل با پرسپولیس صحبت کرد و گفت: امیدوارم ابتدا بازی خیلی خوب و تماشاگرپسند انجام دهیم تا امتیاز بازی را به مردم خوب اهواز و بازیکنان آسیب دیده تقدیم کنیم.

مطهری درباره احتمال همکاری با یحیی گل محمدی در تیم فوتبال امید گفت: نه! برایش آرزوی موفقیت دارم. من قبل از تمدید با فولاد دو پیشنهاد مالی و جایگاهی خیلی خوب داشتم. اگر می خواستم فولاد را تنها بگذارم آن تیم ها که بزرگتر هم بودند را انتخاب می کردم اما حس خیلی خوب و دلی برای مربیگری در اهواز دارم. من تمام وجودم را برای پرسپولیس گذاشتم و حالا هم برای فولاد تمام جان و وجودم را می گذارم. بهترین گزینه من فولاد است.